Obavijesti

Show

Komentari 0
NESVAKIDAŠNJI OUTFIT

Adriana Ćaleta-Car na utakmici navijala u neobičnim hlačama

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Adriana Ćaleta-Car na utakmici navijala u neobičnim hlačama
5
Foto: Canva/Instagram

Adriana Ćaleta-Car na utakmici Hrvatske protiv Gane plijenila je poglede neobičnim outfitom

Admiral

Dubrovačka pravnica i supruga našeg vatrenog, Adriana Ćaleta-Car, najveća je podrška svome suprugu Duji Ćaleta-Caru te ju često vidimo kako ga bodri s tribina na Svjetskom prvenstvu u Americi s njihovim sinovima, Maurom i Felipeom. Uoči utakmice Hrvatske i Gane, Adriana je na svom Instagram profilu pokazala kako su spremni bodriti našeg 'vatrenog', a veliku pozornost privukla je njena modna kombinacija, odnosno neobične hlače. 

Foto: screenshoot/Instagram
SAMOPOUZDANO I OPUŠTENO Adriana Ćaleta-Car koračala je Gradom ljubavi bez grudnjaka: Pariška jutra su najbolja jutra
Adriana Ćaleta-Car koračala je Gradom ljubavi bez grudnjaka: Pariška jutra su najbolja jutra

Adriana je za navijanje u Philadelphiji iskombinirala gornji dio dresa s brojem pet, koji inače nosi Duje, s neobičnim crvenim hlačama brenda Alaïa dok je na noge obula crne mrežaste balerinke istog brenda. Hlače na prvi pogled djeluju kao suknja zbog velikih proreza sa strane i vežu se oko gležnjeva, a mogu se naći na službenoj stranici brenda po cijeni od 1500 eura. Hlače su izrađene od 100 % pamuka, srednje visokog struka su te sa suženim nogavicama. Balerinke istoimenog brenda, veliki su hit ove sezone te se isto mogu naći na službenoj Alaïa stranici, a njihova cijena je 750 eura. 

Foto: screenshoot/Instagram

Dok je Adriana plijenila poglede svojim navijačkim outfitom i raspuštenom kosom s laganim valovima, dječaci su nosili tatine dresove, ali u minijaturnim verzijama. 

U FRANCUSKOJ Adriana Ćaleta-Car u šetnju nosi samo skupe stvari: Pohvalila se torbicom koja košta 2000 eura
Adriana Ćaleta-Car u šetnju nosi samo skupe stvari: Pohvalila se torbicom koja košta 2000 eura

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Slijedi Ronaldov Portugal! Pogledajte kako se njegova Georgina mijenjala kroz godine
10 GODINA LJUBAVI

FOTO Slijedi Ronaldov Portugal! Pogledajte kako se njegova Georgina mijenjala kroz godine

Cristiano Ronaldo i njegova zaručnica Georgina imaju dvoje zajedničke djece, Alanu Martinu i Bellu Esmeraldu. Nogometaš je u lipnju 2017., dobio blizance Evu Mariju i Matea putem surogat majke, njegov prvi sin, za čiju majku javnost još ne zna tko je, nedavno je proslavio 16. rođendan
Jakov Jozinović objavio snimku s broda pa 'pao' i poljubac s misterioznom djevojkom
NOVA LJUBAV?

Jakov Jozinović objavio snimku s broda pa 'pao' i poljubac s misterioznom djevojkom

Na svojim je društvenim mrežama objavio snimku s broda na kojem uživa u društvu. U jednom trenutku okreće kameru prema sebi pa se ljubi s misterioznom djevojkom
FOTO Kroz godine nije izgubila nimalo seksepila! Ovo su najseksi izdanja Sofije Vergare
ŽARI I PALI DESETLJEĆIMA

FOTO Kroz godine nije izgubila nimalo seksepila! Ovo su najseksi izdanja Sofije Vergare

Bilo da pozira na crvenom tepihu, dolazi na glamurozne zabave ili dijeli fotografije s odmora, kolumbijska ljepotica Sofia Vergara (53) gotovo uvijek bira pripijene krojeve koji naglašavaju njezinu figuru. Bez obzira na trendove, ostala je vjerna stilu po kojem je danas prepoznatljiva.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026