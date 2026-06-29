Adriana Ćaleta-Car na utakmici navijala u neobičnim hlačama

Dubrovačka pravnica i supruga našeg vatrenog, Adriana Ćaleta-Car, najveća je podrška svome suprugu Duji Ćaleta-Caru te ju često vidimo kako ga bodri s tribina na Svjetskom prvenstvu u Americi s njihovim sinovima, Maurom i Felipeom. Uoči utakmice Hrvatske i Gane, Adriana je na svom Instagram profilu pokazala kako su spremni bodriti našeg 'vatrenog', a veliku pozornost privukla je njena modna kombinacija, odnosno neobične hlače.

Foto: screenshoot/Instagram

Adriana je za navijanje u Philadelphiji iskombinirala gornji dio dresa s brojem pet, koji inače nosi Duje, s neobičnim crvenim hlačama brenda Alaïa dok je na noge obula crne mrežaste balerinke istog brenda. Hlače na prvi pogled djeluju kao suknja zbog velikih proreza sa strane i vežu se oko gležnjeva, a mogu se naći na službenoj stranici brenda po cijeni od 1500 eura. Hlače su izrađene od 100 % pamuka, srednje visokog struka su te sa suženim nogavicama. Balerinke istoimenog brenda, veliki su hit ove sezone te se isto mogu naći na službenoj Alaïa stranici, a njihova cijena je 750 eura.

Foto: screenshoot/Instagram

Dok je Adriana plijenila poglede svojim navijačkim outfitom i raspuštenom kosom s laganim valovima, dječaci su nosili tatine dresove, ali u minijaturnim verzijama.