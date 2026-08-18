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JEDINI PAR 18. SEZONE

Prekinuli su Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu'! Evo što je ona rekla o kraju njihove veze

Piše Stela Kovačević,
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Prekinuli su Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu'! Evo što je ona rekla o kraju njihove veze
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Foto: Privatni album
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Njihova je romansa u velikom finalu 18. sezone showa rasplakala kandidate, ali i voditeljicu Anitu. Ljubav je započela kada je Ksenija stigla na Josipovu farmu u baranjskom naselju Suza

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Jedini par prijašnje sezone showa 'Ljubav je na selu' više nije zajedno. Ksenija Barić potvrdila je za RTL.hr kako je došao kraj njenoj ljubavi s Josipom Đerfijem.

- Josip i ja više nismo zajedno, ali za sada ne želim iznositi detalje Josip i ja više nismo zajedno, ali za sada ne želim iznositi detalje - rekla je Ksenija.

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Foto: RTL

Podsjetimo, njihova je romansa u velikom finalu 18. sezone showa rasplakala kandidate, ali i voditeljicu Anitu. Ljubav je započela kada je Ksenija stigla na Josipovu farmu u baranjskom naselju Suza. Ona je tada iza sebe imala dugogodišnju vezu, a dolazak na farmu opisala je kao priliku za novi početak.

Foto: Facebook

Kako je sezona išla kraju, oni su postali sve bliži, a na kraju ju je Josip odabrao za romantično putovanje. Postali su nerazdvojni, a odnos se nastavio i nakon završetka snimanja.

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Josip je dodao kako je na početku odmah znao kako je ona sve što traži. 

Foto: Facebook

- Već na početku sam znao da je sve što tražim, ali kako sam je upoznavao, shvatio sam da je puno više od onoga  što sam ikad mogao zamisliti - rekao nam je farmer.

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Ksenija je u emisiju ušla s dozom opreza, ali nije joj dugo trebalo da se 'opusti'.

Foto: Facebook

- Čim sam upoznala Josipa prepustila sam se srcem. Od tog trenutka su svi osjećaji bili iskreni i pravi - ispričala nam je lani.

Na društvenim su mrežama otkrivali svoju svakodnevnicu. Često su bili zajedno, a sve to dijelili su s pratiteljima. Bili su i na moru, sve je izgledalo kao idila. Stoga je mnoge ovaj rastanak iznenadio.

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