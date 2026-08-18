FOTO Košulja je jedva prekrila obline! Laura Prgomet pozirala golišava, objavila fotke iz Grčke

Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio nam je kako je došlo do incidenta. "- Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva", kaže nam prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri. "Sada je na triježnjenju u Dubrovniku, u pritvoru", dodao je. | Foto: Instagram