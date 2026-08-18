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ODMOR NA PLAŽI

FOTO Košulja je jedva prekrila obline! Laura Prgomet pozirala golišava, objavila fotke iz Grčke

Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' objavila je fotke s Mikonosa, gdje se odmarala zajedno s Nevenom Ciganovićem i kolegicom iz showa Barbarom Mandarić. Sudeći po objavama, tamo su uživali prije njenog incidenta u Dubrovniku
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FOTO Košulja je jedva prekrila obline! Laura Prgomet pozirala golišava, objavila fotke iz Grčke
Laura Prgomet uživala je na Mikonosu, čega se prisjetila nedavno na društvenim mrežama. | Foto: Instagram/Laura Prgomet
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Laura Prgomet uživala je na Mikonosu, čega se prisjetila nedavno na društvenim mrežama. | Foto: Instagram/Laura Prgomet
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