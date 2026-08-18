FOTO Košulja je jedva prekrila obline! Laura Prgomet pozirala golišava, objavila fotke iz Grčke

Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' objavila je fotke s Mikonosa, gdje se odmarala zajedno s Nevenom Ciganovićem i kolegicom iz showa Barbarom Mandarić. Sudeći po objavama, tamo su uživali prije njenog incidenta u Dubrovniku
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Laura Prgomet uživala je na Mikonosu, čega se prisjetila nedavno na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Laura Prgomet
Laura Prgomet uživala je na Mikonosu, čega se prisjetila nedavno na društvenim mrežama. |
Foto: Instagram/Laura Prgomet
Laura Prgomet uživala je na Mikonosu, čega se prisjetila nedavno na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Laura Prgomet
Na Mikonosu je Laura bila s prijateljima Nevenom Ciganovićem i Barbarom Mandarić, a sudeći po objavama, izgleda da su tamo bili prije njezinog incidenta u Dubrovniku
| Foto: Instagram/Laura Prgomet
Laura je kasnije kazala kako se srami te da se nada da će njeno iskustvo biti pouka drugim ženama da budu oprezne
| Foto: Instagram/Laura Prgomet
Fotografije na kojima se opušta na ležaljci je opisala kao 'mir, podcijenjenu kategoriju'
| Foto: Instagram/Laura Prgomet
Foto Instagram/Laura Prgomet
Foto Instagram/Laura Prgomet
Foto Instagram/Laura Prgomet
Nedavno se Laura vratila na Instagram i objavila fotografije sa svojeg ljetovanja.
| Foto: instagram
Objavila je nekoliko fotki s plaže te uz njih napisala: 'Ovako izgleda kad odeš na more, ali zaboraviš badić... Snađi se, druže'.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ranije je i Ciganović objavio fotke sa zajedničkog ljetovanja na Mikonosu.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Znam da malo kasnim s ovim fotografijama s Mikonosa. Početak ovog ljeta bio je pravo putovanje. Krenulo je s nekoliko neočekivanih izazova na Mikonosu, pretvorilo se u nezaboravne uspomene, a nakon slijetanja u Hrvatsku, život me ponovno iznenadio", napisao je Ciganović.
| Foto: instagram
"Sad kad se sve napokon smirilo, mogu konačno podijeliti trenutke koji su ovo putovanje učinili zaista posebnim", dodao je.
| Foto: instagram
Pokazao je kako su bezbrižno uživali u čarima grčkog otoka.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Podsjetimo, početkom srpnja Laura je napravila incident u jednom durovačkom kafiću.
| Foto: RTL
Zbog toga je privedena i odvedena na triježnjenje.
| Foto: Instagram
Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio nam je kako je došlo do incidenta.
"- Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva", kaže nam prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri. "Sada je na triježnjenju u Dubrovniku, u pritvoru", dodao je.
| Foto: Instagram
Sutradan je izvedena pred DORH, a dobila je jednomjesečni istražni zatvor.
| Foto: Instagram
No nakon nekoliko dana u istražnom zatvoru Laura je puštena je na slobodu budući da je izvanraspravno vijeće prihvatilo žalbu obrane i preinačio rješenje suca istrage. Istražni zatvor joj je ukinut, no naložene su joj mjere opreza.
| Foto: Instagram
Laura se u Gospodinu Savršenom natjecala 2025. godine.
| Foto: Instagram
Bila je u 'timu Šime', a na kraju nije bila njegova odabranica.
| Foto: Instagram
Od natjecanja se bavi influencanjem na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Laura Prgomet
Foto Instagram/Laura Prgomet
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram