Adriana Ćaleta-Car pretjerala s 'peglanjem' fotke, pratitelji u čudu: Što ti je s lijevom rukom?

Supruga nogometaša Duje Ćaleta-Cara (25), Adriana (30), na Instagram profilu već neko vrijeme hvali se fotografijama iz New Yorka, gdje je sa suprugom otputovala na medeni mjesec nakon vjenčanja u Dubrovniku. Atraktivna pravnica pokazala je kako je sa suprugom obišla najpoznatije lokacije u gradu koji nikad ne spava.

Iako na svakoj fotki izgleda gotovo besprijekorno, Adriana se malo zaigrala s Photoshopom pa suzila ruku na mjestu gdje ona ne bi trebala biti tako uska.

- Macha time - napisala je u opisu fotografije na kojoj sjedi u jednom od njujorških kafića i uživa u pogledu na park.

Adriana je na fotografiji skupila više od 12 tisuća lajkova i u komentarima dobila niz komplimenata na račun izgleda. Ipak, dio pratitelja primijetio je da nešto nije uredu s fotkom.

- Što ti je s lijevom rukom? Photoshop fail - pisali su joj, a ona je odlučila takve komentare ignorirati.

Podsjetimo, supružnici Ćaleta-Car već tjedan dana uživaju na medenom mjesecu u New Yorku. U samo prva dva dana uspjeli su puno toga pogledati. Razgledavali su grad u helikopteru, pozirali ispred memorijalnog centra "Ground Zero" i posjetili Central Park. Adriana se uz to, kao i svaka modna ljubiteljica, fotografirala na poznatim stepenicama ispred stana lika Carrie Bradshaw iz hit serije "Seks i grad".

- Bok! Trenutačno nisam ovdje. Ali moje cipele jesu, pa ostavite poruku! - citirala je Adriana lik Carrie. Supruga nogometaša za putovanje se opskrbila modnim kombinacijama, a među njima su se našle i one naše dizajnerice Matije Vujice.

