Adriana čestitala rođendan seki pa zadivile savršenom linijom

<p>Hrvatski nogometni reprezentativac, <strong>Duje Ćaleta-Car</strong> (23) i njegova djevojka <strong>Adriana Đurđević</strong> (28) stalno časte svoje pratitelje novim fotografijama s plaže i otkrivaju im kako provode dane. Sada je Adriana čestitala rođendan svojoj sestri Antoneli i to slikom na kojoj djevojke skupa poziraju u rodnom Dubrovniku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Romantični Duje i Adriana</strong></p><p>- Ti nisi samo moja sestra, ti si moj anđeo čuvar. Možeš me nasmijati čak i kada mi se plače. Moja si zaštitnica, velika sestra, koja je uz mene bila i u teškim i u lijepim vremenima. Volim te cijelim srcem. Sretan rođendan, sestro. Sretan rođendan, moja najbolja prijateljice - napisala je Adriana u opisu fotografije na Instagramu.</p><p>Atraktivne sestre su pokazale zavidne linije u modnim kombinacijama zbog kojih su njihove figure došle do izražaja.</p><p>Ćaletina djevojka odabrala je dugu ljubičastu suknju i plavu majicu kratkih rukava, a Antonela je pokazala noge u narančastoj suknji s prorezom. Adriana i Duje početkom lipnja bili su u Konavlima gdje je dvojac jahao konje.</p><p>Zatim je Adriana brodom plovila Jadranom i pozirala u plavom ljetnom kompletiću, a sve je upotpunila lepezom u istoj boji. Stoga i ne čudi što je mnogima nalikovala na 'Malu princezu'. Uživala je u društvu svoga dečka, ali i prijatelja pa se i pohvalila bogatom trpezom. </p>