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U HUMANITARNE SVRHE

Affleck na 'Milijunašu' pogodio odgovor na pitanje o purici i osvojio milijun dolara nagrade

Piše Magdalena Mucić,
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Affleck na 'Milijunašu' pogodio odgovor na pitanje o purici i osvojio milijun dolara nagrade
Foto: NIPI
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U posebnom izdanju kviza u kojem se slavne osobe udružuju s poznatim kvizašima kako bi prikupile novac za humanitarne organizacije, Ben Affleck je osvojio novac za udrugu koju je suosnovao 2010. godine

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U verziji kviza 'Tko želi biti milijunaš' u kojoj sudjeluju slavne osobe, glumac Ben Affleck (53) pogodio je točan odgovor na zadnje pitanje i osvojio milijun dolara za organizaciju Eastern Congo Initiative, koju je suosnovao 2010. godine. U posebnom izdanju kviza u kojem se slavne osobe udružuju s poznatim kvizašima kako bi prikupile novac za humanitarne organizacije, Affleck je u timu sa Jamijem Dingom, bivšim prvakom kviza 'Jeopardy!', pobijedio odgovorivši na pitanje 'U godišnjoj tradiciji za Dan zahvalnosti, koje od ovih imena nije bilo ime purana kojeg je američki predsjednik pomilovao?'. Među ponuđenim odgovorima bili su: Peanut & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese, Spaghetti & Meatball. Zbunjeni Ben i Jamie odlučili su iskoristiti pomoć voditelja Jimmyja Kimmela. On je predložio da bi točan odgovor mogao biti D – Spaghetti & Meatball.

- Zamišljam kako Donaldu Trumpu u ruke predajem veliku zdjelu i njega kako srče špagete i mesne okruglice - našalio se Jimmy i dodao da misli da purica Spaghetti & Meatball nije bila te sreće da dobije pomilovanje od predsjednika SAD-a. Dvojac je odlučio nazvati i Jamiejeva prijatelja Stephena Morrisona, također strastvenog kvizaša, no on im nije mogao pomoći, pa su na kraju Affleck i Jamie sami morali donijeti odluku.

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Odlučili su poslušati Kimmela i odabrati odgovor pod slovom D, što se ispostavilo kao točan odgovor, čime su osvojili milijun dolara za udrugu koja 'pomaže lokalnim organizacijama da prošire pristup osnovnim uslugama, ojačaju gospodarske mogućnosti i promiču pravdu'. Na njihovom webu stoji: Naš rad osmišljen je kako bi stvorio održiv i mjerljiv pozitivan učinak diljem istočnog Konga, javlja Mirror. 

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