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DOKUMENTI OTKRILI

Netflix je platio Benu Afflecku 587 mil. dolara. Ne zbog glume

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Netflix je platio Benu Afflecku 587 mil. dolara. Ne zbog glume
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Foto: Profimedia/Pool
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Ben Affleck je 2022. godine osnovao startup koji koristi umjetnu inteligenciju za rad na filmovima. Netflix je još u ožujku objavio da preuzeti njegovu kompaniju

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Netflix je za startup koji se bavi umjetnom inteligencijom, a kojeg je osnovao Ben Affleck, platio 587 milijuna dolara, navodi se u dokumentima koji su predani američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC). Radi se o tvrtki InterPositive, čije je preuzimanje Netflix objavio početkom ožujka, navodi Variety

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Ben Affleck osnovao je startup 2022. godine. Nakon preuzimanja će se priključiti Netflixu kao savjetnik, a s njime dolazi i tim od 16 zaposlenika. Njegova kompanija se bavila korištenjem umjetne inteligencije u produkciji, odnosno, pomagala je u stvarima koje se tiču post-produkcije kao što su miksanje, vizualni efekti i slično. 

Foto: Netflix

- Od izuma slike koje se miče do transformacije prema digitalnom, tehnologija je evoluirala zajedno s umjetnicima koji je koriste - rekao je Affleck nakon objave o preuzimanju te dodao: 'Naša zajednička predanost da nastavimo ovo nasljeđe pokazala je da je suradnja prirodan idući korak, uz desetljeća Netflixova iskustva u odgovornoj primjeni i širenju tehnologije'. 

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Affleck je ranije objasnio i kako poanta njegovog startupa nije da sama umjetna inteligencija izrađuje filmove, već da olakša rad na njima. 'U osnovi morate prvo snimiti svoj film, a tek potom, uz pomoć umjetne inteligencije, izgraditi model temeljen na tom filmu', poručio je te objasnio kako se radi o alatu koji bi autorima mogli olakšati tehnički dio posla.

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