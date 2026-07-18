Netflix je platio Benu Afflecku 587 mil. dolara. Ne zbog glume

Netflix je za startup koji se bavi umjetnom inteligencijom, a kojeg je osnovao Ben Affleck, platio 587 milijuna dolara, navodi se u dokumentima koji su predani američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC). Radi se o tvrtki InterPositive, čije je preuzimanje Netflix objavio početkom ožujka, navodi Variety.

Ben Affleck osnovao je startup 2022. godine. Nakon preuzimanja će se priključiti Netflixu kao savjetnik, a s njime dolazi i tim od 16 zaposlenika. Njegova kompanija se bavila korištenjem umjetne inteligencije u produkciji, odnosno, pomagala je u stvarima koje se tiču post-produkcije kao što su miksanje, vizualni efekti i slično.

Foto: Netflix

- Od izuma slike koje se miče do transformacije prema digitalnom, tehnologija je evoluirala zajedno s umjetnicima koji je koriste - rekao je Affleck nakon objave o preuzimanju te dodao: 'Naša zajednička predanost da nastavimo ovo nasljeđe pokazala je da je suradnja prirodan idući korak, uz desetljeća Netflixova iskustva u odgovornoj primjeni i širenju tehnologije'.

Affleck je ranije objasnio i kako poanta njegovog startupa nije da sama umjetna inteligencija izrađuje filmove, već da olakša rad na njima. 'U osnovi morate prvo snimiti svoj film, a tek potom, uz pomoć umjetne inteligencije, izgraditi model temeljen na tom filmu', poručio je te objasnio kako se radi o alatu koji bi autorima mogli olakšati tehnički dio posla.