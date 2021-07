Cade Hudson, dugogodišnji prijatelj i agent Britney Spears (39) nakon dvanaestogodišnje šutnje odlučio je progovoriti o prijateljičinoj borbi za ukidanje skrbništva koju nad njom ima njezin otac, javlja TMZ.

- Šutio sam godinama, ali što je previše je - previše. Nakon što sam primio tisuće prijetnji smrću i izbjegao stotine boca vode koje su mi nepoznati ljudi bacali u glavu, govoreći mi da joj 'perem mozak', dosta mi je - počeo je Hudson svoju priču na Instagramu, te nastavio: - Ovo je kršenje osnovnih ljudskih prava. Šutio sam jer sam strahovao od gubitka posla, karijere koju sam gradio 15 godina i zbog prijetnji čovjeka za kojeg svi znamo, ali ne želim mu spominjati ime. No sad je dosta i neću više šutjeti!

Hudson tvrdi da on poznaje 'pravu' Britney Spears, koja je s njim provodila Božiće i volontirala na školskim plesovima za djecu lošeg socioekonomskog statusa.

- Britney su iznevjerili i sustav i javnost. No sad ima sjajnog odvjetnika koji zna da je pravi posao tek počeo. Još su jednu osobu iz njezina najužeg kruga ušutkavali (vi koji ste to činili, znate koji ste). No ta ju osoba podupire i razmišlja o onome što je za nju najbolje - napisao je Cade.

Američki mediji pretpostavljaju da Hudson ovdje misli na Britneyinog managera Larryja Rudolpha koji je dao ostavku nakon što je u medije procurila vijest o tome da Britney planira otići u mirovinu.

- Iako ljudi ne vide istinu, ona će izaći na vidjelo. A neki bi zbog toga trebali zaista brinuti. Ti neki znaju koji su. Vrijeme je za iscjeljivanje. Bog će se pobrinuti da oni koji su joj nanijeli zlo, za to plate, a ja ću sad prvi put javno reći: #FREEBRITNEY! - zaključio je Hudson.

Nakon što su američki mediji prenijeli njegov post, Cade je zaključao svoj profil, stoga originalni tekst više nije dostupan javnosti. Jesu li mu nakon njega ponovo prijetili ili je posrijedi neki drugi razlog, doznat ćemo vrlo vjerojatno uskoro.