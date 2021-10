Gostima je Agica poslužila jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Blago ravnice, glavnog jela Slavonski san i deserta Proljetna fantazija. Klasično slavonsko predjelo svima je bilo ukusno osim Vanesi koja je pronašla dlaku, čobanac s tri vrste mesa dobio je dobre komentare, a torta s jagodama uglavnom se svidjela gostima. Agica je osvojila 34 boda i zasjela na prvo mjesto.

Prvi put u 'Večeri za 5 na selu' gosti su stigli u kočiji s konjima! Bila je to Agičina zamisao i goste je to istinski oduševilo. 'Pa ti si danas prava šokica!' komentirala je Željka kad je ugledala domaćicu u narodnoj nošnji. Agica je goste ponudila šljivovicom te likerima od aronije i kupinova vina. Aperitiv su popili naiskap, a potom im je domaćica predstavila djecu u narodnoj nošnji iz KUD-a Godinjak i oni su gostima podijelili tradicionalne darove. 'Sve je uredila po šokački', komentirala je Zdravka ambijent.

Domaćica je za predjelo poslužila nareske sa sirom, jajima, mladim lukom i lepinjicama. 'Malo mi je to izgledalo pretrpano', komentirali su Željka i Stanislav, no kad su probali, svidjelo im se. 'Probala sam samo buđolu, šunku i jaje, no kad sam uzela prvi komad, pronašla sam dlaku, što mi je zasmetalo i to sam stavila sa strane te pojela iz pristojnosti', komentirala je Vanesa, koja nije to rekla naglas zato što nije željela da Agici bude neugodno.

Za glavno jelo Agica je poslužila čobanac od svinjetine, govedine i veprovine. 'Miris mi je bio odličan iako baš ne volim čobanac, ali sve mi je bilo dobro', rekla je Zdravka, a Stanislav dodao: „Ljutina je bila solidna, a gustoća i različitost mesa - uredni.“ Željki je bio dobar čobanac, ali joj se učinilo da ipak ima malo previše vina zato što joj je bio kiselkast. Domaći kruh svima je bio jako fin.

Agica je za desert poslužila tortu od jagoda, a Stanislav i Željka su komentirali: 'Nije bila onako kremasta, sljubljena sa sastojcima.' Vanesi je desert bio jako ukusan i osvježavajući, a svidio se i Zdravki. Gosti su komentirali kako im je jako lijepo što jedu na otvorenom, a uslijedilo je još jedno iznenađenje - Agičina djeca podijelila su poklončiće i razveselila goste da bi potom stigli i tamburaši koji su odmah podigli atmosferu.

Zdravko je za Agičinu večeru dao ocjenu osam zato što mu je desert bio presladak, a predjelo nabacano, Željka je dala desetku zbog pravog slavonskog štiha i hrane, Vanesa je dala šesticu zato što je u predjelu našla dlaku dok je Zdravka dala desetku jer joj je sve bilo super.