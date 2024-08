Ajme, Rihanna! Oskudni kostim jedva prekrio intimne dijelove

Pjevačica Rihanna (36) oduševila je svojom pojavom na godišnjem 'Crop Over' festivalu na Barbadosu, odakle i dolazi. Odjenula je vrlo oskudan kostim za festival koji je naglasio njezine bujne obline te jedva prekrio intimne dijelove.

Uz puno kristala na kostimu, Rihanna je imala i ukras na glavi nalik na krunu, a posebnu pozornost privuklo je i šareno perje.

*EXCLUSIVE* Rihanna Dazzles in Bejeweled, Curve-Baring Carnival Costume | Foto: CHPT, SAPT

Rihanna je i prethodnih godina išla na ovaj festival, zadnji put 2019. Svaki put oduševila bi javnost svojim kostimima, od nježno rozih do tamnozelenih, pjevačica se nije libila pokazati svoje obline.

Nedavno se skinula u donje rublje i za reklamu svog brenda, a njezini obožavatelji pohvalili su njezinu figuru i obline koje, kako kažu, nije imala na početku karijeru. Prije manje od godinu dana rodila je drugo dijete, sina Riota Rosea, a s reperom A$AP Rockyjem ima i sina RZU Athelstona Mayersa.

The Met Gala red carpet arrivals in New York | Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Ranije je progovorila o majčinstvu i tome kako joj je trudnoća promijenila tijelo.

- Celulit u trećem tromjesečju nije šala. Odjednom vidiš višak koji dolazi s mjesta za koja niste ni znali, a sve je u bedrima, jer bedra nose težinu djeteta i maternice - rekla je za Interview Magazine.

