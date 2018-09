'Ako je to napravio, ne mogu vjerovati. Bio je kao božanstvo'

Ovo je velika sramota za našu kuću. I to baš od njega, a bio je tu kao božanstvo, imao sve povlastice pa u Rusiji tapkari. Zaslužio je otkaz, a možda i krivičnu prijavu, rekao nam je pouzdani izvor s HRT-a.

FIFA, svjetska nogometna organizacija javila se HRT-u s optužbom da je u ime naše televizije netko pokušao prodati ulaznice za finale SP-a u Rusiji. Za utakmicu Hrvatske i Francuske HRT je dobio četiri karte, a one su se, otkrila je FIFA-a, a jedna se prodavala za oko 20.000 eura. Prvo su stopirali prodaju, a onda preko serijskih brojeva došli do EBU-a (Eurovision Broadcasting Union), a oni su im odgovorili da su te ulaznice završile kod HRT-a. Navodno je sa strane HRT-a tijekom prvenstva traženo ukupno 40 karata, a vodstvo s Prisavlja tvrdi da za to nisu znali. Na televiziji su pokrenuli istragu, a sumnja je navodno na komentatoru Dragi Ćosiću i Saši Dediću, koordinatoru međunarodnih poslova. Naši izvori s kojima smo pričali rekli su da im je ‘bilo nešto čudno odmah nakon prvenstva’.

- Vjerojatno je to upravo tako i bilo. HRT je otkupio prava, oni su tako bili partneri FIFA-e i EBU-a pa smo kao takvi, a i Hrvatska je igrala u finalu, dobili četiri VIP ulaznice. No to je dobila kuća, a ne Ćosić osobno - otkrio nam je naš izvor.

DORH još nije uključen

HRT se oglasio priopćenjem u kojem samo potvrđuju istragu.

- Hrvatska radiotelevizija pokrenula je postupak utvrđivanja povrede radne obveze za nekoliko svojih djelatnika vezano za zloupotrebu ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji, za utakmice na kojima je nastupila hrvatska nogometna reprezentacija - stoji između ostalog.

No naši izvori tvrde da je sportski komentator praktički priznao da je imao karte, no da ih je “samo dijelio”.

- Nije ih smio ni dijeliti, ni prijateljima ni navijačima, kako on tvrdi. To je bilo vlasništvo HRT-a koji je otkupio prava, tako da ovo ispada kao krađa. Vjerojatno ćemo ga i krivično prijaviti - kažu nam dobro upućeni s HRT-a.

Oni tvrde i da su slučaj proslijedili državnim institucijama, oni pak to negiraju.

Službene informacije o FIFA-inoj istrazi oko navodne preprodaje VIP ulaznica je bilo gotovo nemoguće dobiti. U DORH-u su nam odgovorili da to nije u njihovoj nadležnosti te da bi se u istragu eventualno moglo uključiti nadležno odvjetništvo. Zagrebačka policija, kako doznajemo, zasad se ne bavi slučajem. Ako su Ćosić i suradnik doista pokušali prodati HRT-ove ulaznice na crnom tržištu, za pretpostaviti je da će policija provjeriti te navode i istražiti ima li elemenata kaznenog djela.

HRT ih je dužan prijaviti

Prema mišljenju zagrebačkog odvjetnika Milka Križanovića, ovdje bi se moglo raditi o kaznenom djelu prijevare ako su željeli preprodati tuđu imovinu dovodeći nekoga u zabludu s ciljem da sebi pribave imovinsku korist. Ukoliko su karte pokušali prodati drugoj pravnoj osobi, moglo bi se raditi i o prijevari u gospodarskom poslovanju, smatra Križanović.

- Ako su oni kao službene ili odgovorne osobe iskoristili mogućnost kako bi pribavili karte i sebi ili drugome pribavili imovinsku korist, moglo bi se raditi i o kaznenom djelu zlouporaba položaja i ovlasti - objašnjava. Dodaje da je svatko tko ima sumnju da je počinjeno neko kazneno djelo dužan to prijaviti.

Prodaja VIP ulaznica spriječena je u posljednji čas pa je pitanje je li HRT pretrpio stvarnu financijsku štetu i koliku. Također, budući da ništa nije realizirano eventualno se može raditi o pokušaju izvršenja kaznenog djela.