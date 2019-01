'Ako stignem do roka snimiti pjesmu, prijavit ću se na Doru'

Povratak Dore, izbora za pjesmu Eurovizije, dugo su priželjkivale brojne hrvatske glazbene zvijezde. Neki su tako ostali upamćeni po svojim vokalnim sposobnostima, a drugi pak besmislenim pjesmama.

Jedna od najvećih obožavateljica Dore sigurno je splitska pjevačica Lidija Bačić Lile (33), koja u tome vidi priliku da se poboljša hrvatska glazbena scena.

Lidija Bačić već je dva puta nastupala na Dori. Na idući izbor za pjesmu Eurovizije ići će ako stigne snimiti pjesmu.

- Super je što se Dora vratila, zaista to mislim. To je najbolja stvar koja se mogla dogoditi za glazbenike. Taj festival uvijek iznjedri puno hitova koje uvijek pamtimo i pjevušimo još dugo nakon natjecanja. Sve je to korisno za nas - pojasnila je Lile.

U kuloarima se ovih dana puno pričalo o tome tko se sve od slavnih prijavio na natjecanje. Među mogućim imenima našlo se i Lidijino. Iako je na tom festivalu već bila dva puta kao glavni vokal s grupom Perle, rekla je kako razmišlja i o ovogodišnjoj prijavi.

- Za Doru ću prijaviti pjesmu ako je stignem snimiti i poslati do njihova roka. Naravno, bilo bi mi drago i da onda uđem u konkurenciju - ispričala nam je.

Foto: Promo

Dodala je da obožava žive nastupe jer može pokazati veličinu svog glasa. Osim toga, publika ima bolji uvid u to tko zna pjevati, a tko ne.

- Voljela bih predstavljati Hrvatsku na Euroviziji jer bi mi to bila velika čast. Borila bih se za pobjedu svom snagom - rekla je.