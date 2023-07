Aktivisti napali sjedište sastava Rammstein: Frontmena optužili za seksualno zlostavljanje...

Sjedište njemačkog benda Rammstein u Berlinu napadnuto je nakon što je Till Lindemann (60), frontmen benda, optužen za seksualno zlostavljanje. Aktivisti su se okupili ispred zgrade te razbili prozore i pisali grafite na zgradi. Jedan od njih glasio je: 'Nema pozornice za počinitelje', kako prenosi Bild.

Istragu je preuzela državna sigurnost radi političke motivacije, a za napad je odgovornost preuzela ljevičarska ekstreministička skupina.

Frontmen nekoliko puta optužen za seksualno zlostavljanje

Nedavno je Shelby Lynn (24), djevojka koja je bila na jednom od koncerata Rammsteina, na Twitteru podijelila kako ju je Till zlostavio. Koncert je bio u Vilniusu u Litvi, a Shelby tvrdi kako su joj Till i ostatak benda ubacili drogu u piće. Također je ispričala kako je glazbenik bio agresivan prema njoj kada nije htjela imati spolne odnose s njim. Shelby je podijelila i nekoliko fotografija svojih ozljeda koje joj je nanio Till.

Shelby je podnijela tužbu protiv pjevača, a on ju je opovrgnuo. Nakon što je prva djevojka otkrila svoje iskustvo s koncerta, javile su se i druge žene koje su se našle u istoj ili sličnoj situaciji kao i ona. Sve one su se tijekom koncerta nalazile u prvom redu, takozvanom Row Zero. Tamo ih je bend odabrao i vodio na zabave nakon koncerta. Neke od njih tvrde kako su ih na koncertu i snimali te fotografirali kako bi Till mogao odabrati djevojke koje mu se najviše sviđaju.