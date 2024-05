Vlatka Pokos pozirala u košulji i priznala: 'Zaljubljena sam...'

Pjevačica i bivša voditeljica Vlatka Pokos (54) nedavno je otkrila da ima novog dečka, a sada je na Instagramu ponovno pokazala koliko ja zaljubljena. Podijelila je kratki video s kreveta, na kojem je sjedila ogrnuta samo košuljom.

- Da, da, apsolutno i ludo zaljubljena i uživam u svakom trenutku. Ljubav je najmoćniji, najljepši osjećaj na svijetu! A posebno kad upoznate muškarca koji vam daje podršku u svemu onom što radite i što doista jeste - napisala je.

Najavila je i da uskoro izlazi njena nova pjesma, a otkrila je i da je uživala na masaži pa pozvala svoje pratitelje da i oni isprobaju masažu.

Inače, Vlatka je od nedavno u vezi s bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem, koji nam je pričao o njihovom prvom susretu.

- Pa sve je krenulo kako je već ona spomenula, na letu. Doduše prepoznao ju je moj prijatelj. Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo i nisam bio siguran je li to doista ona pa sam nabacio šalu. Rekao sam joj da me podsjeća na neku našu pjevačicu koja pjeva nešto o petku - pričao nam je Većeslav. Na to se, dodao je, ona simpatično nasmijala.

Foto: Berislav Rožman/privatni album