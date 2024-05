Alan uputio javnu ispriku pred svima, a Danijela: 'Halo, čemu to plješćemo? Ovo me zaboljelo'

Na posljednjoj zajedničkoj večeri sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', Alan je svojom isprikom izazvao još veću pomutnju. Odlučio se ispričati svima, a čini se kako Danijela nije bila oduševljena njegovom isprikom...

- Na zajedničkom izletu nisam baš bio pristojan prema Karmen, nisam ispao džentlmen ni gospodin, došlo je do nekog okršaja. To se nastavilo na roštilju... Sada ću biti muško i reći. Ljudi moji meni je stvarno žao što sam ispao takav kakav jesam, i Josipu i Renati se ispričavam, a najviše se želim ispričati Danijeli - rekao je Alan.

Foto: rtl

Nastavio je pričati kako ga je samo Renata razumjela, što se također nije svidjelo stručnjacima jer smatraju kako on time želi reći da su svi ostali pogriješili.

- Ne znam hoće li to njoj doprijeti do glave ili ne, no definitivno nisam ispao muškarac i ono što jesam inače. Znam da Danijeli ova isprika neće otvoriti oči... - dodao je.

Danijela je samo bilo žao što je šutjela i nije se zauzela za sebe.

- Ne znam zašto jer imam iskustva sa ženama, a s njom nikako na zelenu granu - rekao je Alan.

Foto: RTL

- Ljudi moji, mučim se. Stvarno se mučim, no iz srca evo: 'Oprosti. Ne znam što da kažem' - dodao je.

Alan je čak dobio i pljesak za svoju ispriku, a Marko je komentirao kako je lijepo što pokazuje trud, a Klara je komentirala kako joj je malo nedostajalo da kaže što se sve tamo dogodilo.

- Čemu plješćemo, halo? Je li to isprika? To me zaboljelo - komentirala je Danijela.

Foto: rtl