Albanac na Eurosongu ganuo nastupom za majku: Svi su gledali u ženu na pozornici

Mladi albanski predstavnik Alis Kallaçi (23) na Eurosongu u drugoj polufinalnoj večeri u četvrtak izveo je emotivnu baladu "Nân" (Majka) i priredio jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri. Njegov minimalistički, ali snažan nastup kulminirao je pojavom žene na pozornici, za koju su mnogi pomislili da je njegova majka, što je bila snažna scenska simbolika.

Nastup je započeo u gotovo potpunom mraku. Alis je sam klečao na pozornici okružen gustim dimom, stvarajući osjećaj izolacije i ranjivosti. Vizualni pristup bio je filmski i simboličan, bez komplicirane koreografije. Dok je Alis, odjeven u crno s decentnim svjetlucavim detaljima, ostajao emocionalno središte, na LED ekranima iza njega izmjenjivale su se dojmljive projekcije žena, mnoge odjevene u tradicionalnu albansku nošnju.

Foto: Lisa Leutner

Ove figure simbolizirale su majke koje čekaju povratak svoje djece, pojačavajući poruku pjesme o migraciji i razdvojenosti. Ključan trenutak dogodio se kada mu se na pozornici pridružila poznata albanska glumica Rajmonda Bulku. Njezina prisutnost predstavljala je arhetip albanske majke, utjelovljujući tihu snagu i vječno čekanje. Kako bi poruka bila jasna cijeloj Europi, albanska delegacija donijela je rijetku odluku o korištenju engleskih titlova izravno na ekranu tijekom prijenosa uživo.

Alis Kallaçi, rođen u Skadru, s 23 godine već je jedno od najistaknutijih novih imena na albanskoj glazbenoj sceni. Njegova povezanost s glazbom započela je u ranoj dobi, kada je učio klavir i samostalno svladao gitaru. Šira javnost upoznala ga je 2024. godine kao pobjednika albanskog "X-Factora", gdje mu je mentorica bila Arilena Ara. Pobjeda mu je lansirala karijeru izgrađenu na emotivnim, intimnim baladama. Eurovizija je dugo bila njegov san; već se 2024. natjecao na poznatom "Festivali i Këngës", gdje je završio treći. Godinu dana kasnije vratio se s pjesmom "Nân" i osigurao pobjedu i kartu za Beč.

Pjesma "Nân", koju supotpisuje s Desarom Gjini, duboko je osobna. Inspirirana je njegovim vlastitim iskustvom odlaska iz rodnog Skadra u Tiranu zbog karijere, a osjećaj distance opisao je kao vrlo stvaran. Ipak, najzanimljiviji detalj o nastanku jest da je tekst inspiriran snom njegove djevojke.

Foto: Lisa Leutner

​- U snu je čula glas kako govori 'zbogom, majko'. Bilo je to u razdoblju godine kada mnogi naši rođaci odlaze u inozemstvo. Sljedeći dan došla je do mene sa stihovima koji su me dirnuli. Odmah sam sjeo za klavir i melodija je jednostavno izašla iz mene u jednom dahu. Ta pjesma nije stvorena, ona mi se dogodila - ispričao je Alis, koji je priznao da ga na sceni, uz jake emocije, prati i strah koji ga motivira. Njegov nastup, nagrađen prolaskom u finale, dokazao je da priča o ljubavi majke i djeteta nadilazi jezične barijere.

*uz korištenje AI-ja

