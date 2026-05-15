Obavijesti

Show

Komentari 16
25 IZVOĐAČA

Poslušajte sve pjesme koje su u finalu Eurosonga 2026. u Beču

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 6 min
Poslušajte sve pjesme koje su u finalu Eurosonga 2026. u Beču
Foto: Reuters

Grupa Lelek izborila je finale Eurosonga u prvoj polufinalnoj večeri te će u subotu nastupati 13. po redu. Osim njih, natječe se još 24 izvođača. Poslušajte sve pjesme koje će biti u finalu

Admiral

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, izborile su u utorak plasman u finalu Eurosonga koji se ove godine održava u Beču. U obje polufinalne večeri, utorak i četvrtak, natjecalo se 15 izvođača, a iz svake je večeri u finale otišlo njih 10. Također, tradicionalno su se direktno u finale plasirali i pripadnici 'Big 4', Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, kao i zemlja domaćin - Austrija. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Svi finalisti Eurosonga 

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna Grupa Lelek nastupila u prvom polufinalu Eurosonga 2026. First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
93
Foto: LISA LEUTNER/REUTERS

Poslušajte sve pjesme koje su u finalu Eurosonga 2026.: 

1. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

2. Njemačka: Sarah Engels - Fire

3. Izrael: Noam Bettan - Michelle

4. Belgija: ESSYLA - Dancing on the Ice

5. Albanija: Alis - Nân

6. Grčka: Akylas - Ferto

7. Ukrajina: LELÉKA - Ridnym

8. Australija: Delta Goodrem - Eclipse 

9. Srbija: LAVINA - Kraj Mene

10. Malta: Aidan - Bella

11. Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS

12. Bugarska: DARA - Bangaranga

13. Hrvatska: Lelek - ANDROMEDA

14. Ujedinjeno Kraljevstvo: Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei 

15. Francuska: Monroe - Regarde !

16. Moldavija: Satoshi - Viva, Moldova! 

17. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

18. Poljska: ALICJA - Pray

19. Litva: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

20. Švedska: FELICIA - My System

21. Cipar: Antigoni - JALLA

22. Italija: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì

23. Norveška: Jonas Lov - Ya Ya Ya 

24. Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

25. Austrija: COSMÓ - Tanzschein

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
Poznati su svi ovogodišnji finalisti Eurosonga: Evo tko je prošao u drugom polufinalu
FINALE U SUBOTU

Poznati su svi ovogodišnji finalisti Eurosonga: Evo tko je prošao u drugom polufinalu

Završila je druga polufinalna večer Eurosonga 2026. Natjecalo se 15 zemalja, a samo njih 10 prošlo je u finale. To su Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka
FOTO Štefica je u 'Život na vagi' ušla sa 157 kila: Ljudi ne mogu vjerovati koliko se promijenila!
NEPREPOZNATLJIVA JE

FOTO Štefica je u 'Život na vagi' ušla sa 157 kila: Ljudi ne mogu vjerovati koliko se promijenila!

Štefica Sever nedavno je objavila novu fotografiju sebe. Pozirala je potpuno sređena, a ispod fotke nizale su se brojni komentari prepuni komplimenata. Mnogi su hvalili njezinu transformaciju!
Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...
DNEVNI PREGLED

Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026