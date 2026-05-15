Poslušajte sve pjesme koje su u finalu Eurosonga 2026. u Beču

Grupa Lelek izborila je finale Eurosonga u prvoj polufinalnoj večeri te će u subotu nastupati 13. po redu. Osim njih, natječe se još 24 izvođača. Poslušajte sve pjesme koje će biti u finalu
Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, izborile su u utorak plasman u finalu Eurosonga koji se ove godine održava u Beču. U obje polufinalne večeri, utorak i četvrtak, natjecalo se 15 izvođača, a iz svake je večeri u finale otišlo njih 10. Također, tradicionalno su se direktno u finale plasirali i pripadnici 'Big 4', Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, kao i zemlja domaćin - Austrija.
Poslušajte sve pjesme koje su u finalu Eurosonga 2026.:
1. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
2. Njemačka: Sarah Engels - Fire
3. Izrael: Noam Bettan - Michelle
4. Belgija: ESSYLA - Dancing on the Ice
5. Albanija: Alis - Nân
6. Grčka: Akylas - Ferto
7. Ukrajina: LELÉKA - Ridnym
8. Australija: Delta Goodrem - Eclipse
9. Srbija: LAVINA - Kraj Mene
10. Malta: Aidan - Bella
11. Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS
12. Bugarska: DARA - Bangaranga
13. Hrvatska: Lelek - ANDROMEDA
14. Ujedinjeno Kraljevstvo: Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei
15. Francuska: Monroe - Regarde !
16. Moldavija: Satoshi - Viva, Moldova!
17. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
18. Poljska: ALICJA - Pray
19. Litva: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
20. Švedska: FELICIA - My System
21. Cipar: Antigoni - JALLA
22. Italija: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì
23. Norveška: Jonas Lov - Ya Ya Ya
24. Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
25. Austrija: COSMÓ - Tanzschein
