Albina Grčić: 'Moje obraćenje je i za obitelj bilo šok. Pozvao me Bog i ne vraćam se pop glazbi'

Pjevačica Albina Grčić, poznata po nastupima na Eurosongu 2021., odlučila je zakoračiti u potpuno novu životnu i glazbenu fazu. Prije godinu dana osjetila je snažan unutarnji poziv koji ju je odveo ka duhovnoj glazbi, a pop karijera zasad ostaje u sjeni.

- Iskreno, smatram da sam zatvorila jedna velika vrata mogućnosti, ali isto tako Bog mi je otvorio sto malih u kojima se puno bolje osjećam, u kojima mogu biti to što jesam… - rekla je mlada pjevačica za IN Magazin.

- Ja sam odrasla u takvom okruženju, tako da meni crkva nije strana i nije mi strana duhovna glazba i taj put. Ali, rekla bih da je došlo do nekog onako dubljeg kontakta, a samim time i tog poziva koji sam ja stvarno osjetila u svom srcu i odlučila slijediti ga - dodaje.

Potporu joj je dala obitelj

- Možda im je bio šok jer sam imala taj neki jaki nalet, to je ta neka radost koju sam dobila u tom obraćenju i onda sam imala potrebu to svima naviještati. To vam je onaj osjećaj kao da se godinama hranite hranom koja nije za vas i onda jednom kad otkrijete prave suplemente, a to je u mom slučaju bila Božja riječ, i sve ono na što me Bog pozvao, onda nekako sve ima smisla.

Sad kad se osvrnem nije bilo teško, ali u tom trenutku bilo je nekakvih kušnji, nekakvih prilika kojima sam u konačnici ipak reći ne i to mi je bio znak da jednostavno nisu to nužno bile loše prilike, ni loše okruženje ni loša glazba, jednostavno nije to bilo to za mene - smatra.

Pop glazbi se, zasad, ne namjerava vraćati

- Pa moram vam reći da nije trenutno, mislim što se kaže, nikad ne reci nikad, ali jednom kad te Bog pozove, znat će ljudi kojima se obraćam, ne možeš reći ne. Nema osvrtanja nazad, nema sjedenja na dvije stolice, tako je to bar kod mene bilo. Ja sam jednostavno imala jasnu sliku toga tko želim biti, gdje želim biti i tko me poziva - kaže Albina.