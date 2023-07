Albina Grčić otkrila je u kakvom je odnosu s bivšim dečkom...

Sloboda mi je novi osjećaj. I prethodna moja veza bila je duga pa dugo nisam bila solo. Ne mogu reći da mi je posebno dobro, kao ni posebno loše. Samo sam se naviknula na novu situaciju. Fokusirala sam se na druge stvari koje su vezane isključivo uz mene i moj život, na ono što mi je potrebno za osobni rast, otkrila je pjevačica Albina Grčić (24) za Story, nakon prekida dugogodišnje veze s nogometašem Ivanom Ćalušićem (23).

Splitska pjevačica i bivši igrač Hajduka, a sadašnji igrač Istre, bili su zajedno od 19. godine. Da je njihovoj ljubavi došao kraj, počelo se šuškati nakon što je Grčič izbrisala sve zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Bilo je to još u ožujku, kada je demantirala glasine.

- Svjesna sam da ljude to zanima i da javnost primjećuje neke stvari jer sam javno dijelila privatni život, nikada nisam ništa skrivala, a pogotovo ne naše zajedničke trenutke. Jednostavno se znalo da sam u vezi i tko je moj izabranik. Mislim da sam bila dužna razriješiti tu situaciju, i to ne prema nikome drugom nego prema sebi. Kad-tad postavilo bi se to pitanje, ili u nekom intervjuu uživo ili tijekom nekog druženja. Nema smisla to držati kao otvoreno pitanje, samo sam htjela zaokružiti tu priču - rekla je, nakon što su je pitali je li prekid planirala držati u tajnosti.

Albina se nakon prekida posvetila sebi. Sada radi, kaže, ono što je ispunjava. Ima više vremena i za druženje s prijateljima.

- Kad sam u vezi, jako se puno dajem, ali ne žalim zbog toga, takva sam po prirodi. Naravno da sada imam više vremena za sebe, svoje užitke i ono što u vezi možda u određenoj dozi zanemarimo - istaknula je.

Otkrila je i u kakvim je odnosima s Ivanom.

- Nismo mi zakrvili, dobro smo. Naravno da ćemo se pozdraviti kad se vidimo i mislim da među nama nema zle krvi. Ne bih više ništa dodala na tu temu - zaključila je.