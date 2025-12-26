Obavijesti

DOZNAJEMO Severina je otkrila gdje seli: Ovo su obrisi novog doma, tamo već odvela i majku

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Severina je uz fotografije blagdanskog ugođaja u svom penthouseu u Zagrebu napisala da joj je to zadnji Božić u tom stanu. Dan prije majku je odvela u mogući novi dom, prostor za kojeg se vidi da je tek u izgradnji

Posljednji Božić u ovom predivnom stanu čiji zidovi pamte Uskrse, Božiće, rođendane, veselja, smija, tuge i žalosti. Te zidove krase najljepše priče pričane upravo za ovim stolom. I okruženi ljudima pred kojima možeš biti svoj i njihov, svakako njihov prijatelj i oni moji..., napisala je Severina uz fotografije blagdanskog ugođaja u svom penthouseu u Zagrebu.

Tako je, zapravo, otkrila da će ovaj dom zamijeniti novim koji je, doznajemo, otkrila u svojim prethodnim objavama. Naime, prije Badnjaka na Instagram je stavila fotografije s majkom napisavši "Gdje je mama tu je dom… Jedan nama poseban Badnji dan...", no tada nije otkrila zbog čega je toliko poseban.

A majku je, doznajemo, odvela u svoj budući dom koji tek poprima puni oblik. Na slikama se vidi prostor u kojem će zidovi tek dobiti svoj sjaj, a još uvijek se vidi knauf kao i vodootporne ploče koje je zasada ukrasila crvenim vijencima i slamom. Na podu je također slama i sve je u duhu Božića te je podsjetilo na velike jaslice.

Foto: Instagram

Još prije tri godine pisali smo kako Severina planira zamijeniti svojih 300 kvadrata Penthousea na zagrebačkom Kozjaku, kućom u okolici Zagreba. Za sada ne otkriva da li doista novi dom podiže u okolici metropole ili u samom Zagrebu, no jedno je sigurno - gdje god on bio, u njega namjerava useliti prije idućeg Božića. 

