Albina otkrila ljubavni status

Ovaj period mi je puno značio da samu sebe upoznam i zavolim u svakom smislu te riječi. Trenutno si sve najljepše pružam sama i uopće se ne mogu žaliti, rekla je Albina Grčić (24) za Gloriju.

Splitska pjevačica bila je u vezi s nogometašem Ivanom Ćalušićem (24). S bivšim igračem Hajduka, a sadašnjim igračem Istre, bila je od 19. godine.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

'Nema smisla to držati u tajnosti'

Da je njihovoj ljubavi došao kraj, počelo se šuškati nakon što je Grčić izbrisala sve zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Bilo je to još u ožujku, kada je demantirala glasine.

- Svjesna sam da ljude to zanima i da javnost primjećuje neke stvari jer sam javno dijelila privatni život, nikada nisam ništa skrivala, a pogotovo ne naše zajedničke trenutke. Jednostavno se znalo da sam u vezi i tko je moj izabranik. Mislim da sam bila dužna razriješiti tu situaciju, i to ne prema nikome drugom nego prema sebi. Kad-tad postavilo bi se to pitanje, ili u nekom intervjuu uživo ili tijekom nekog druženja. Nema smisla to držati kao otvoreno pitanje, samo sam htjela zaokružiti tu priču - rekla je ranije za Story, kada su je pitali je li prekid planirala držati u tajnosti.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Otkrila je i u kakvim je odnosima s Ivanom.

- Nismo mi zakrvili, dobro smo. Naravno da ćemo se pozdraviti kad se vidimo i mislim da među nama nema zle krvi. Ne bih više ništa dodala na tu temu - zaključila je.