Slavni Hrvati o skidanju u badić: 'Vježbamo cijelu godinu, no svi mi imamo višak kila i celulit...'

Iako se ponekad čine kao savršeni i nedostižni, slavni Hrvati također su ljudi od krvi i mesa, a otkrili su nam kako se pripremaju za ljeto te imaju li dovoljno samopouzdanja za pokazati tijelo na plaži.

POGLEDAJTE VIDEO:

Marko Grubnić otkrio nam je da o tijelu brine cijelu godinu te da nema 'ljetni režim'.

- Najiskrenije, nemam posebne pripreme za ljeto, meni je uvijek negdje ljeto tijekom godine - rekao nam je kroz smijeh. Redovito sam u teretani, nekako vježbam tijekom cijele godine. Jako volim ljeto i to mi je najdraže godišnje doba, sve je ljepše, opuštenije, svi malo potamne i sve je odmah bolje - rekao je.

Foto: Marko Grubnić/Instagram

Iako je svjestan da sunčanje nije zdravo, Marko tome ne može odoljeti.

- Obožavam se sunčat, znam da sunčanje nije zdravo i trebalo bi ga izbjegavati, ali baš to volim. Naravno, ne pretjerujem, ne sunčam se od jutra do mraka, ali kad sam na suncu, baš uživam -otkrio nam je.

Marko je jasno rekao i da nema problema sa samopouzdanjem.

Mislim da svi imamo neke dijelove koje manje volimo, ali ja sam siguran u sebe i nemam problema sa samopouzdanjem, možda neke dijelove tijela volim više - izjavio je.

Pjevačica Albina Grčić (24) otkrila nam je da je imala 'adolescentsku fazu' u kojoj joj je bilo neugodno, ali to je sad iza nje.

- Iskreno nemam posebne pripreme za ljeto, živim na moru cijeli život. Počnem se ranije kupat i sunčat, pa i potamnim. Imala sam tu adolescentsku fazu kad mi je bilo neugodno otići na plažu, ali sad sam prigrlila nesavršenost, prihvatila sam samu sebe i zadovoljna sam svojim izgledom - otkrila nam je.

Koliko su standardni ljepote na društvenim mrežama nerealni, složila se i ona.

- Mislim da smo danas postavili previsoke standarde što se tiče izgleda, ljudi očekuju da će im Kim Kardashian doći na plažu i da sve žene tako trebaju izgledat. Treba prihvatit sebe - rekla je pjevačica.

Foto: Instagram

- U solarij idem samo ako je zima, a imam neka snimanja, ali inače to ne prakticiram. Nije da se volim previše 'pržit', uhvatim boju, tu i tamo koristim neke kreme, ali nisam opsjednuta time - otkrila nam je.

Damir Kedžo (36) otkrio nam je da se uopće ne zamara izgledom te da jedva čeka kupanje.

- Apsolutno nikakve pripreme, uživam u moru. Jedine pripreme su uzet badić, ručnik i otići se kupati. Ne opterećujem se time, to mi je suludo. Treba vježbati, ali ja na to gledam kao ulaganje u vlastito zdravlje - izjavila je pjevačica.

Foto: Instagram/Damir Kedžo

- Mislim da se ljudi trebaju opustit i uživat, a ne opterećivat se što će drugi reći, mislim da nas to stvara nesigurnima - rekao nam je.

Minea (45) nam je otkrila da redovito vježba i pazi na prehranu, a istaknula je koliko je važno biti zadovoljan sobom.

- Prije je to možda bilo pravilo da sam si ostatak godine dala prostora, a onda pred ljeto zapela i popravljala. Sad sam s godinama zaključila da je bolje kroz cijelu godinu paziti na prehranu. Dam si nekad oduška, ali kroz cijelu godinu pazim, ne opuštam se više toliko. Vježbam, prehranu prilagodim, a naravno ima puta kad i ja pokleknem - otkrila nam je Minea.

Foto: Instagram/Minea

- Samo ljeto meni ne znači nekakav strah i trepet, volim voditi brigu o sebi kroz cijelu godinu, a i ne idem na javne plaže pa se na zamaram time. Ako se ja dobro osjećam, to je najbitnije, takva sam da volim otići tamo gdje je intimnije, ali ne strepim od toga hoće li me netko vidjeti ili uslikati - izjavila je.

- Kao mlađa sam bila opterećena time, morala sam bit crna pa sam išla u solarij, ali danas je drugačije. Sunce mi više ne odgovara toliko, volim hlad i volim se okupati. Prije ljeta možda odem na solarij, iako znam da je i on štetan, ali nekako se ljepše osjećam -

Minea je progovorila i o štetnom utjecaju društvenih medija na percepciju mladih o izgledu.

- Mislim da su nam društvene mreže nametnule naziv tog savršenog izgleda, nitko nije savršen, svatko ima mana, višak kila ili celulita, sve je to otišlo u krivom smjeru. Ja sam za to da je čovjek dobro, Da je zdrav i da se osjeća dobro u svojoj koži. Kila više-manje nije bitno. Nametnuto nam je nešto što nije normalno i prirodno. Bitno je da je čovjek umjeren u svemu, a to što sad postoje filteri i slično, prikazuju sve u nerealnim uvjetima - rekla nam je Minea i naglasila koliko je važno da nam je zdravlje ipak na prvom mjestu.

- Mladi padaju na to, iako su i sami podsvjesni i znaju da to ne postoji. Moj savjet je da ne prihvaćamo sve što vidimo u medijima, istina je uvijek u sredini, ponavljam, bitno je zdravlje i to treba biti na prvom mjestu, briga o izgledu je isto važna, ali to treba biti na prirodnoj razini - zaključila je

Renata Lovrinčević Buljan rekla nam je da je najvažnije da je čovjek zadovoljan sobom, a njezin moto je 'zdravlje je ljepota'.

Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan

- Spadam u vrstu ljudi koja je zapravo najviše aktivna upravo ljeti, jer ljeti ipak kad se skinem u kupaći, tad se suočim sa samom sobom, čak i ja kao trener, zbog dinamike života jednostavno se ne stignem posvetiti toliko sebe, majka sam, radim, i ne mogu biti u centru svega, uvijek je tako, sebe stavimo na kraj. Zato svojim poslom i savjetovanjem to pokušavam jer je važno da sebe ne zaboravimo. Iskorištavam svoje iskustvo i znanje na samoj sebi, radim kao trener već preko 20 godina - otkrila nam je.