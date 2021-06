Albina je sinoć na dodjeli nagrade Porin osvojila titulu Novog izvođača godine! Uz ovo veliko priznanje, za vrijeme programa je uživo izvela singl 'Tick-Tock' s kojim je nastupila na ovogodišnjoj Euroviziji. U svom govoru zahvalila se Josip Lisac (71) na slatkim savjetima za Eurosong, a ekskluzivno za 24 sata otkrila je o kojim je savjetima riječ.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Stvarno nisam ovo očekivala, moram biti iskrena, pratim Porin otkad sam bila mala, ali nekako čudno ti je... Sve se to brzo dogodilo. Na Eurosongu sam zaboravila da će se Porin i održati i evo sad tu još i Josipa Lisac koja je prije nego što je pročitala moje ime rekla Yes! Već to mi je moram priznati jedan stvarno prekrasan osjećaj. Uopće biti nominiran je stvarno velika stvar i moram stvarno čestiti i Miji i Vinku koji su fenomenalni. Drago mi je da ima prostora za sve nas na ovoj mladoj glazbenoj sceni i da nas i stariji podržavaju, ljudi koji su već duže tu i daju nam zapravo prostor da se mi pokažemo, prostor za glazbu i što možemo tako da mislim da se dogodila neka lijepa izmjena generacija - rekla je Albina.

Pjevačica je u govoru zahvale iznenadila publiku s otkrićem da joj je Josipa Lisac bila podrška podrška tijekom nastupa na Eurosongu.

- Ona se javila Branimiru jer nije imala moj broj. To je uglavnom bilo nekakve prirode, lijekova, glasnica, kako to što bolje izdurat. Ja se inače nisam baš 'kljukala' tim lijekovima, tabletama, za glasnice i nisam se baš spremala profesionalno uvijek je to išlo nekako spontano. Ona je bila stvarno simpatična i stvarno joj je bilo stalo. Navijala je za nas i uopće da se javila mi znači puno...

- Za stajling je zadužen jedan jedini Stefan Orlić. Ovo je sad bila nekako improvizacija na brzinu. On je poslao iz Beograda odjeću pa smo se nekako uskladili, za kosu je zadužen Franić, make up Karlo Rusan i to je stvarno dobitna kombinacija oni ne mogu pogriješiti. Uvijek se osjećam ko diva kad me srede tako da to je The Team - komentirala je Albina svoj sinoćnji izgled.

Albina se nedavno našla na popisu najlošije odjevnih izvođača na Eurosongu, pjevačica je odgovorila da je to 'ne dira'.

- Mi smo od početka skupa radili tu priču. Mi smo vjerovali u to. Ja ne mogu reći da je meni to bilo nametnuto, niti bi ikad to sebi dopustila. Možda bi sada promijenili neke stvari, ali znate ono kako se kaže lako je biti heroj poslije bitke, tako da mi smo stvarno zadovoljni i mislim da smo napravili odličan posao tamo i idemo dalje, spremamo pjesmu i jedva čekam da je čujete - odgovorila je Albina.