Razvodi koji su šokirali Hrvate

Iako na društvenim mrežama životi poznatih često izgledaju idilični, oni su ponekad daleko od toga. Savršene obiteljske fotografije i zajednički odmori iz snova ponekad su samo privid, dok u stvarnosti, iza zatvorenih vrata, pucaju veze koje su godinama izgledale neprobojne.
Influencerica Meri Goldašić šokirala je javnost vijestima da se razvodi. Na Instagramu je napisala kako ona i Jurica već neko vrijeme nisu skupa te da su oboje 'dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine' da ostanu zajedno.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
"Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća. Ovo dijelim samo da izbjegnemo nagađanja i zbog naših obitelji i djece. Sve smo mi ovo već odavno prebrodili u tišini, bez drame i bez potrebe da se o tome javno govori...", napisala je u objavi.
| Foto: Privatni album/canva
Njihova ljubavna priča počela je kao scena iz filma, u jednom splitskom klubu, a nastavila se između Kopenhagena i Pule. Meri je jednom prilikom za Story kako su se stalno dopisivali, čuli i uživali u razgovorima na daljinu. "Nagovorio me da se nađemo, da odemo zajedno u Opatiju, na neutralan teren i da provedemo nekoliko dana zajedno", rekla je Meri te dodala kako ju je Jure dočekao s buketom cvijeća na aerodromu i da je u tom trenutku znala da je 'to to'.
| Foto: Instagram/Meri Goldašić/Screenshot
Nakon što je jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica Maja Šuput objavila kako se rastala od supruga Nenada Tatarinova i tu je informaciju podijelila na svom Instagramu, oglasio se i njezin bivši suprug.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
'Mi smo i dalje u odličnim odnosima, kao što i sami možete vidjeti. Ipak nas veže naša velika ljubav prema sinu. Zajedno i putujemo, a to ne možete ako se s nekim ne slažete dobro. Razvod je davno iza nas, samo smo se sad dogovorili da to Maja i javno obznani i stane na kraj svim pričama', rekao nam je tada Nenad Tatarinov.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Nenad je uvijek bio podrška svojoj supruzi i na njezinim nastupima i u drugim poslovnim angažmanima koje je imala te su surađivali. Svaki slobodan trenutak koristili su za obiteljske izlete i putovanja, a njihova ljubavna priča počela je 2017. godine u Šibeniku, gdje je Nenad radio kao direktor hotela.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Glumac Momčilo Otašević navodno je prisluškivao svoju bivšu suprugu Jelenu Perčin, zbog čega ga je ona tužila. U hodnik stana u kojem je živjela njegova sad već bivša supruga, iznad ormarića s brojilima za plin i struju, glumac je postavio mali crni uređaj dimenzija 6x8 cm, koji je bio skriven dvjema letvicama, pisao je Jutarnji list.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Policija je pronašla 10.000 snimki koje su tako nastale.Osuđujući kazneni nalog izdan je početkom ove godine i Momčilu je prijetio zatvor, no čini se da je Perčin na kraju odustala od tužbe. U spis je dodana njezina izjava, ovjerena kod javnog bilježnika, iz koje proizlazi da povlači prijedlog za kazneni progon bivšeg supruga.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Općinski kazneni sud u Zagrebu u rujnu 2025. godine donio je rješenje o potvrđivanju optužnice protiv Momčila Otaševića. Optužnica protiv poznatog glumca potvrđena je u jednom od dva kaznena djela koja su mu se stavljala na teret. Riječ je o kaznenom djelu neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja. Za prvo kazneno djelo Jelena Perčin je povukla prijedlog za kazneni progon, te sudski postupak obustavljen. Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje.
| Foto: Igor Soban/Pixsell
Jelena i Momčilo upoznali su se na snimanju serije Zora dubrovačka i vjenčali su se 2018. S Otaševićem je dobila dvoje djece, sina Jakšu i kćer Mašu, a razvod je potvrdila početkom 2023. Tad je rekla da je razvod uvijek težak, pogotovo kada imate djecu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Influencerica Ella Dvornik i Britanac Charles Pearce u kolovozu 2023. godine otkrili su da se razvode, nakon višemjesečnih šuškanja.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Par je zajedno proveo deset godina, od čega četiri u braku. Vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu, a zajedno su dobili dvije kćeri, Balie i Lumi.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Britanski poduzetnik, punog imena Patrick Charles Peerless Pearce, dobio je presudom na sudu polovicu kuće, a na kući je i hipoteka za kredit od 252.000 eura pa je Britanac presudom dobio i pola kredita za otplaćivanje.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ella je izjavila da njene kćeri trenutno ne žive s njom, već su privremeno s tatom u Istri, uz podijeljeno skrbništvo. Ella je navela da je ona u Novom Zagrebu podstanar, a ročišta se svako malo odgađaju. Osim toga, kuća Elle i Charlesa u Balama upala je pod ovrhu.
| Foto: Instagram/
Pjevačica Indira Levak u srpnju 2024. je objavila da se razvodi od supruga Miroslava Levaka.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
'Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijeli poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji. Poštujući višegodišnji zajednički život i sve prekrasne zajedničke trenutke našeg braka, više izjava na ovu temu nećemo davati', napisala je na Instagramu i tako šokirala obožavatelje.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Njihova veza počela je kao prijateljstvo nakon što su se prije 13-ak godina upoznali u teretani. U bračnu luku uplovili su 2014. na imanju vinarije Coner nedaleko Bjelovara, a intimnoj ceremoniji prisustvovali su članovi njihovih obitelji i bliski prijatelji.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Krajem lipnja 2024. u medijima je odjeknula vijest da se poduzetnik Mate Rimac razveo od Katarine Lovrić nakon samo tri godine braka.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
'Između Katarine i Mate Rimca nije bilo svađi. Rastali su se u miru prije nekoliko mjeseci. Ona se iselila iz zajedničkog doma i kupila stan na Trešnjevci. Razlog razvoda nije treća osoba. Jednostavno neslaganje karaktera i različiti pogledi na život. Katarina dolazi iz skromne radničke obitelji i nije navikla na Matin životni ritam, u kojem obitelj odlučuje o svemu', rekao je izvor za Slobodnu Dalmaciju.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Nekoliko mjeseci kasnije pisalo se da Mate ima novu djevojku, ali to nije potvrđeno.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Kada je 2021. godine objavljeno da se nakon 28 godina braka razvode Zvonimir i Leonarda Boban, mnogi su ostali u šoku. Jednako iznenađenje izazvala je u siječnju 2024. vijest da je par opet zajedno.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Leonarda i Zvone su se upoznali kada je ona imala 18 godina. Tada je radila u jednom butiku u Vlaškoj ulici kao prodavačica. Zapela je Zvonimiru za oko, ali mu je trebalo vremena da je pozove na spoj.
| Foto: lukunize
Prvi poljubac pao je na njezin 19. rođendan i tada su započeli svoju vezu. Vjenčali su se u Milanu 1993. pred bliskim prijateljima i rodbinom. Poslije su u Zagrebu priredili veće slavlje. Zbog njegove nogometne karijere Leonarda je napustila rodni grad te odustala od manekenske karijere.
| Foto: Cuffaro/IPA
Zvonimir i Leonarda su u braku posvojili četvero djece. Prvo dijete, Mariju, par je posvojio krajem devedesetih, a Gabriel je u njihov dom došao 2003. godine. Četiri godine kasnije mediji su pisali kako je bračni par Boban udomio dvogodišnje blizance iz jednog doma te da su u postupku posvajanja. Kasnije su potvrdili da su posvojili blizance Martu i Rafaela.
Obiteljsku idilu zaokružile su vijesti o Leonardinoj trudnoći 2009. godine. U studenom iste godine im se rodila kćerkica Ruža.
| Foto: zeljko hladika
Tia i Mario Mamić svoj brak držali su podalje od očiju javnosti, a u prosincu 2023. godine potvrdili su razvod nakon nešto više od šest godina braka.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Bivši bračni par vjenčao se 2017. godine nakon godinu dana veze. Imali su oko sto uzvanika te ih je zabavljala srpska turbofolk pjevačica Rada Manojlović. Mariju i njoj to je bio drugi brak; on iz braka s bivšom voditeljicom Monikom ima sinove Josipa i Jakova, dok Tia iz braka s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, ima sina Dominika.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Bivši mister Hrvatske Dino Bubičić i naša misica Ivana Paris 2010. godine svoju su ljubav okrunili brakom. Par se često pojavljivao zajedno na humanitarnim događanjima, modnim revijama i glazbenim večerima. “Sretni smo što smo zajedno prošli kroz sve – uspone, padove, promjene. Naučili smo da ljubav nije samo emocija, već i odluka da svakodnevno biramo jedno drugo”, rekla je Ivana u jednom razgovoru za medije.
| Foto: sasa miljevic
Bubičić je sudjelovao u reality showu 'Farma' gdje je upoznao Ivanu s kojom se kasnije oženio. Osim u Farmi, bivši supružnici su sudjelovali su i u reality showu 'Big Mama House'.
| Foto: Luka Klun/Pixsell
Nakon vjenčanja, Dino se potpuno posvetio obiteljskom životu, ali brak ipak nije potrajao, pa se par razveo 2019. godine, a bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima, s obzirom na to da im je prioritet odgoj njihova dva sina.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)