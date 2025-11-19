Obavijesti

NISU DALI NASLUTITI

Razvodi koji su šokirali Hrvate

Iako na društvenim mrežama životi poznatih često izgledaju idilični, oni su ponekad daleko od toga. Savršene obiteljske fotografije i zajednički odmori iz snova ponekad su samo privid, dok u stvarnosti, iza zatvorenih vrata, pucaju veze koje su godinama izgledale neprobojne.
Zagreb: Održan je Prahir Story Hall of Fame
Influencerica Meri Goldašić šokirala je javnost vijestima da se razvodi. Na Instagramu je napisala kako ona i Jurica već neko vrijeme nisu skupa te da su oboje 'dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine' da ostanu zajedno. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/30
