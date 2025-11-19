Razvodi koji su šokirali Hrvate

Njihova ljubavna priča počela je kao scena iz filma, u jednom splitskom klubu, a nastavila se između Kopenhagena i Pule. Meri je jednom prilikom za Story kako su se stalno dopisivali, čuli i uživali u razgovorima na daljinu. "Nagovorio me da se nađemo, da odemo zajedno u Opatiju, na neutralan teren i da provedemo nekoliko dana zajedno", rekla je Meri te dodala kako ju je Jure dočekao s buketom cvijeća na aerodromu i da je u tom trenutku znala da je 'to to'. | Foto: Instagram/Meri Goldašić/Screenshot