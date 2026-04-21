Tereza Kesovija oprašta se od pozornice nakon 60 godina: 'Kad pjesma stane i ja ću poć...'

Naša glazbena diva Tereza Kesovija (87) povlači se nakon više od 60 godina na sceni. Oproštajni koncert će imati u nedjelju, 3. svibnja, na splitskom Starom placu u sklopu proslave Sudamje. Kao razlog povlačenja navela je zdravstvene probleme.

- Već sam dugo u mirovini, ne mogu više pjevati. Nije lako jer sam imala operacije koljena i ona ne prestaju boljeti, kao ni kralježnica. Sve skupa je teško, ali ja bih skupila snage i zapjevala. To mi je najlakše i to mogu. Glas mi je u redu, samo moram paziti da sjednem, takav je život i godine su tu. Publici je svejedno sjedim li ili stojim sa štapom, važno im je da me čuju, a ja to mogu - ispričala je početkom godine za Dubrovački dnevnik.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na društvenim mrežama objavio je snimku probe za koncert pa oduševio mnoge.

- Koncert hrvatske dive Tereze Kesovije na Starom placu sada je i službeno popunjen. Veseli me što ćemo 3. svibnja, u sklopu programa Sudamje, imati čast poslušati njezin oproštajni koncert u Splitu - napisao je na Facebooku.

Pula: Tereza Kesovija, goš?a pulskog Sajma knjige | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

U videu legendarna Tereza pjeva 'Gdje ima srca, tu sam i ja' uz pratnju gitare. Mnogi su pisali kako ih je snimka rasplakala.

'Kad pjesma stane i ja ću poć... Dirljivo do suza. Hvala Vam, Tereza, za sve ove godine, za sve divne pjesme koje ste nam dali', 'Jedna i jedina Tereza' i 'Predivna Tereza, kao i uvijek. Zadovoljstvo ju je uvijek slušati, jer njene pjesme diraju u srce i dušu. Sve najbolje želim u životu', pisali su fanovi.