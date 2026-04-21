EMOTIVNA SNIMKA

Tereza Kesovija oprašta se od pozornice nakon 60 godina: 'Kad pjesma stane i ja ću poć...'

Beograd: Tereza Kesovija nastupila je na večeri posvećenoj Jagošu Markoviću | Foto: Antonio Ahel/ATAImages./PIXSELL

Već sam dugo u mirovini, ne mogu više pjevati. Nije lako jer sam imala operacije koljena i ona ne prestaju boljeti, kao ni kralježnica. Sve skupa je teško, ispričala je Tere

Admiral

Naša glazbena diva Tereza Kesovija (87) povlači se nakon više od 60 godina na sceni. Oproštajni koncert će imati u nedjelju, 3. svibnja, na splitskom Starom placu u sklopu proslave Sudamje. Kao razlog povlačenja navela je zdravstvene probleme.

- Već sam dugo u mirovini, ne mogu više pjevati. Nije lako jer sam imala operacije koljena i ona ne prestaju boljeti, kao ni kralježnica. Sve skupa je teško, ali ja bih skupila snage i zapjevala. To mi je najlakše i to mogu. Glas mi je u redu, samo moram paziti da sjednem, takav je život i godine su tu. Publici je svejedno sjedim li ili stojim sa štapom, važno im je da me čuju, a ja to mogu - ispričala je početkom godine za Dubrovački dnevnik.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na društvenim mrežama objavio je snimku probe za koncert pa oduševio mnoge.

GLAZBENA DIVA Tereza Kesovija: Želim se od publike oprostiti pjesmom
Tereza Kesovija: Želim se od publike oprostiti pjesmom

- Koncert hrvatske dive Tereze Kesovije na Starom placu sada je i službeno popunjen. Veseli me što ćemo 3. svibnja, u sklopu programa Sudamje, imati čast poslušati njezin oproštajni koncert u Splitu - napisao je na Facebooku.

Pula: Tereza Kesovija, goš?a pulskog Sajma knjige
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

U videu legendarna Tereza pjeva 'Gdje ima srca, tu sam i ja' uz pratnju gitare. Mnogi su pisali kako ih je snimka rasplakala.

'Kad pjesma stane i ja ću poć... Dirljivo do suza. Hvala Vam, Tereza, za sve ove godine, za sve divne pjesme koje ste nam dali', 'Jedna i jedina Tereza' i 'Predivna Tereza, kao i uvijek. Zadovoljstvo ju je uvijek slušati, jer njene pjesme diraju u srce i dušu. Sve najbolje želim u životu', pisali su fanovi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Razvodi koji su šokirali Hrvate
NISU DALI NASLUTITI

Razvodi koji su šokirali Hrvate

Iako na društvenim mrežama životi poznatih često izgledaju idilični, oni su ponekad daleko od toga. Savršene obiteljske fotografije i zajednički odmori iz snova ponekad su samo privid, dok u stvarnosti, iza zatvorenih vrata, pucaju veze koje su godinama izgledale neprobojne.
FOTO Kroz 100 fotografija pogledajte kako se Severina mijenjala tijekom karijere
SLAVI 54. ROĐENDAN

FOTO Kroz 100 fotografija pogledajte kako se Severina mijenjala tijekom karijere

Severinu mnogi smatraju jednom od najpopularnijih javnih osoba u Hrvatskoj te jednom od najpopularnijih glazbenica regije. Tijekom zavidne karijere surađivala je s brojnim kolegama, niže hit za hitom te je punila sve veće dvorane diljem Lijepe Naše, ali i šire. Pjevačica danas slavi 54. rođendan.
Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 21. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...

