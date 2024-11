Albina sa sjajem u očima priča o novom dečku: 'Mi samo živimo svoj život, nema tu kalkulacija'

Pjevačica Albina Grčić u sretnoj je vezi sa sinjskim nogometašem Markom Čovom. Zajedno su se pojavili u splitskom HNK na 10. obljetnici brenda modne dizajnerice Ivone Glavaš.

- Nije to ništa kalkulirano, niti se sakrivamo niti se pokazujemo jednostavno smo tu i živimo svoj život i nema nikakvih kalkulacija iza toga. Najbitnije je kad je čovjek zadovoljan sam sa sobom i onda sve to na van izgleda i bolje zrači i bolje se može posvetiti stvarima koje ga ispunjavaju i to je kod mene slučaj - rekla je pjevačica sa sjajem u očima za In magazin.

- Ti ne možeš biti sretan s nekim drugim, dok nisi zadovoljan sam sa sobom, pronaći dok si sam nešto što tebe ispunjava i onda se uvijek možeš oslonit sam na sebe, a kad i dođe neko drugi to je onda lijepo upakirano - dodala je.

Da je Albina ponovno zaljubljena, počelo se šuškati još prije ljeta. Ranije ih je snimio Markov brat Bruno. Vozili su se romobilom kroz jedno dvorište, a nogometaš je imao i fotografiju s pjevačicom.

- Stvarno ne želim komentirati ovo, nemojte se ljutiti - rekla nam je tad Albina u telefonskom razgovoru.

Prema stranici TransferMarkt, Marko igra u klubu NK Hrvace u Supersport drugoj ligi, a rođen je, kao i Albina, 1999. godine.

Splitska pjevačica bila je u vezi s nogometašem Ivanom Ćalušićem. S bivšim igračem Hajduka, a sadašnjim igračem Istre, bila je od 19. godine. Da je njihovoj ljubavi došao kraj, počelo se šuškati nakon što je Grčić izbrisala sve zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Bilo je to još u ožujku prošle godine, kad je demantirala glasine.

