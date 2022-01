'Brak, prinova? To je velik blagoslov i jedna od najljepših stvari u životu. Ali ništa ne treba forsirati. Moja je karijera tek na početku i jako me veseli sve što me čeka na tom planu', priča Albina

Pobijedila je na Dori 2021., izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a samo nekoliko mjeseci kasnije predstavljala je Hrvatsku na pozornici koju su pratili milijuni diljem svijeta s pjesmom "Tick-Tock" koju su svi mjesecima pjevušili. O plasmanu ne bismo jer je to bolna tema, osobito jer su se mnogi kritičari i zaljubljenici u Eurosong složili da je naša Albina Grčić (22) trebala ući u finale po svim parametrima. Ali život ide dalje. Ova optimistična pjevačica uhvatila se u koštac s novim pjesmama i okrenula novi list. Kao što ste u ovim uvodnim rečenicama mogli zaključiti, svašta joj se dogodilo u 2021. pa smo s njom porazgovarali o planovima, željama, potpori i strpljenju roditelja, kao i dečka Ivana...