Album 'Nježno đonom' Mile Kekina izašao je na vinilu

Vinilno izdanje jednog od najiščekivanijih albuma godine 'Nježno đonom' od danas je službeno u prodaji. Pune tri godine rada glazbenik Mile Kekin (52) zaokružio je fantastičnim albumom, slažu se glazbeni kritičari.

- Veseli ćelavac pripremio je poslovično vizualan projekt krcat pjesničkim slikama komponiranima kao stripovskim kadrovima s itekako ozbiljnim i angažiranim tekstovima u oblačićima, ma koliko god da mu produkcijska poigravanja Marka Mrakovčića sporadično priziva komičnu notu animiranih filmova. Frontmenu Hladnog piva album nije prva takva dijagnostika društva jer ju je potpuno razradio prvi put s Pivom na kultnom Šamaru koji pak slavi dvadeset godina ovih dana. U trinaest pjesama ipak se reinvenira s wunderkindom domaće rock produkcije Mrakovčićem koji albumu daje svjetski zvuk njegove milenijalske generacije, a jamči adrenalin i aktivnost od prve do posljednje sekunde - rekao je Igor Jurilj za Glazba HR.

Foto: Marina Uzelac

- Od početnih taktova prve pjesme 'Što će reći ljudi' situacija je jasna; za razliku od kontemplativnih albuma kakav je bio 'Kuća bez krova' kojim je Kekin istraživao drugačije mogućnosti svoga rada, 'Nježno đonom' zvuči daleko izravnije, skoro kao Hladno pivo u napadu i s golgeterima koji zabijaju već na početku utakmice. Nakon dvanaest pjesama, na kraju utakmice situacija je jasna – pobjeda na domaćem terenu. 'Nježno đonom' ploča je koja vam poput ljekovitog napitka otkriva i objašnjava gdje se nalazimo, s čime se susrećemo, koji su nam problemi, a gdje su rješenja - komentirao je Hrvoje Horvat je za Večernji list.

- Četiri-pet skladbi 'miriše' na hitove, pod uvjetom da radijski urednici budu skloni starije favorite Hladnog piva alternirati sličnim pjesmama s 'Nježno đonom'. Neće biti problema ni s izvedbama uživo jer je Mile je kao nekoć glavni autor Hladnog piva okupio vještu ekipu pod ravnanjem Mrakovčića koji je u pjesme ulazio tijekom nastajanja, a ne tek u finalnom studijskom snimanju - smatra Siniša Miklaužić, a piše Muzika HR.

Foto: PROMO

- Odličan novi prateći bend, po svemu sudeći, ispunio je sva njegova očekivanja i skladateljske ideje, a Kekin se očekivano, u svom stilu, dotaknuo brojnih tema ne štedeći nikoga. Bez dlake na jeziku, uz pratnju odličnog benda i sa sjajnim pjesmama, Kekin kao da proživljava novu mladost, ali mudriji, staloženiji i hrabriji nego ikada prije. Siguran u sebe i svaku svoju otpjevanu riječ, zvuči čvrsto i samouvjereno, dok se čvrsti punk rock kotrlja u podlozi njegovih stihova. Nakon 'Malene', nekako je bilo očekivano da će

pristati na 'diktat' mainstream medija i povinovati se profitu i komercijalnim radiostanicama kako bi se njegove pjesme što češće zavrtjele, no 'Nježno đonom' više je njegov osobni stav koji se taložio godinama uz žestoki punk rock kakav se i ne čuje često u eteru hrvatskih radiostanica. Neočekivano odličan album koji je mogao biti i novi album Hladnog piva, ali to je ipak neka druga priča. Mile Kekin je vrhunski autor, tekstopisac i pjevač i treba to reći jasno i glasno. Nakon ovog albuma to će, uostalom, i najsumnjičavijima postati jasno - rekao je za Nacional Dubravko Jagatić.

Nakon razlaza s Hladnim pivom u kojem je pjevao 30 godina na Kekino mjesto je stigao samoborski pjevač Hrvoje Krmpotić, a bend će se zvati Marginalci i izvodit će pjesme s prva tri albuma Hladnog piva. Kako nam je ranije Mile rekao, razišli su se zbog glazbenog ukusa.