Filmski svijet je u šoku, holivudski glumac Alec Baldwin (63) upucao je na setu iz filmskog rekvizita snimateljicu Halynu Hutchins (42) i redatelja Joela Souza (48). Ona je preminula, a on je ozlijeđen. Strašna tragedija u Hollywoodu podsjetila je na slučaj iz 1994. godine kada je glumac Michael Massee na setu upucao Brandona Leeja, sina Bruce Leeja. Brandon je preminuo.

Naime, Lee je tada imao samo 28 godina, a u filmu 'Vrana' igrao je glavnu ulogu. Iako se prvo sumnjalo na ubojstvo, dokazi su pokazali da se radi o nesretnom slučaju. U pištolju su pogreškom bili pravi metci. Massee je o tome u javnosti prvi put progovorio 11 godina nakon, u 2005. godini.

Art Scholl

Art Scholl rođen je 1931. godine. Cijeli je život bio zaljubljenik u avione, a bio je i vlasnik pilotske škole. Uz to je za Hollywood snimao akcijske scene. Posljednju je snimio za 'Top Gun'. Nakon što je u jednom trenutku toga 16. rujna 1985. godine izgubio kontrolu nad avionom, ni on ni avion nikada nisu pronađeni

Vic Morrow

Glumac Vic Morrow te dvoje dječjih glumaca Myca Dinh le (7) i Renee Shin-Yi Chen (8) umrli su nakon što je na njih pao helikopter iz kojega se snimala jedna scena za film 'Twilight Zone: The Movie'. Eksplozija je zahvatila rep helikoptera nakon čega se on počeo nekontrolirano vrtjeti. Posada istog je preživjela.

Natalie Wood

Glumica Natalie Wood preminula je 1981. godine u pauzi snimanja filma 'Brainstorm'. Utopila se kada je bila na krstarenju sa suprugom i prijateljima.Ova tragedija proglašena je nesretnim slučajem. Iako je većinu scena snimila , one koje su nedostajale snimila je dvojnica.

Nancy Marchand

Glumica Nancy Marchand poznata je po ulozi Livije Soprano, Tonyjeve majke u hit seriji 'Obitelj Soprano', umrla je 2000. godine od raka pluća, a njena smrt je inkorporirana u priču treće sezone serije. Karijeru je počela 1951. godine kao kazališna glumica.

Jerry Orbach

Američki glumac Jerry Orbach proslavio se ulogama na Broadwayu, a najpoznatiji je po ulozi u hit seriji 'Zakon i red'. Preminuo je od raka prostate nakon snimljene tek druge epizode treće sezone ove serije.

Paul Walker

Zvijezda filma 'Brzi i žestoki' poginula je 2013. godine u prometnoj nesreći. Kada je tragično izgubio život, film na kojem je radio bio je snimljen napola. U znak sjećanja na glumca, napravljen je 'njegov 'digitalni' lik koji se pojavio u filmu.

Marilyn Monroe

Glumičina iznenadna smrt u njenom domu u Los Angelesu 5. kolovoza 1962, službeno je proglašena samoubojstvom velikom količinom tableta za spavanje. Monroe je u to vrijeme snimala film naziva 'Something's Got to Give' koji nikada nije završen.

Heath Ledger

Glumac koji je utjelovio ulogu u jednom od najbolje ocijenjenih filmova svih vremena 'The Dark Knight' nije doživio priznanja kritičara i dodjelu Oscara za najbolju mušku sporednu ulogu, budući da je preminuo šest mjeseci prije nego što se film počeo prikazivati u kinima diljem svijeta. Naime, Ledger je umro 22. siječnja 2008. u svom stanu u centru Manhattana, a policija je zaključila kako se slučajno predozirao lijekovima. Imao je 28. godina. No, Joker nije bila njegova posljednja uloga. Glumac je više o mjesec dana snimao film Terryja Gilliama 'The Imaginarium of Doctor Parnassus' u kojem je igrao glavnu ulogu. Nakon njegove smrti kolege Johnny Depp, Jude Law i Collin Farrell pozvani su da preuzmu ulogu u scenama koje glumac nije stigao snimiti. Film je uspješno dovršen, a nakon izlaska postao je zadnji dio Ledgerove ostavštine.