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DANAS SLAVI ROĐENDAN

Aleksandra Grdić bila je Miss Hrvatske, pozirala za Playboy: Pogledajte kako se mijenjala

Aleksandra Grdić, nekada jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih manekenki i Miss Universe Hrvatske 2003., danas slavi 46. rođendan. U galeriji se prisjećamo kako je izgledala na početku karijere te kako se mijenjala s godinama...
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Boris Scitra/Večernji list
Aleksandra Grdić rođena je 3. rujna 1980. godine u Virovitici. | Foto: Boris Scitra/Večernji list
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Aleksandra Grdić rođena je 3. rujna 1980. godine u Virovitici. | Foto: Boris Scitra/Večernji list
Komentari 8

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