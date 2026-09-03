Aleksandra Grdić bila je Miss Hrvatske, pozirala za Playboy: Pogledajte kako se mijenjala

Aleksandra Grdić, nekada jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih manekenki i Miss Universe Hrvatske 2003., danas slavi 46. rođendan. U galeriji se prisjećamo kako je izgledala na početku karijere te kako se mijenjala s godinama...
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Aleksandra Grdić rođena je 3. rujna 1980. godine u Virovitici.
| Foto: Boris Scitra/Večernji list
Aleksandra Grdić rođena je 3. rujna 1980. godine u Virovitici. |
Foto: Boris Scitra/Večernji list
Aleksandra Grdić rođena je 3. rujna 1980. godine u Virovitici.
| Foto: Boris Scitra/Večernji list
Titula Miss Universe Hrvatske 2003. bila je prekretnica koja ju je lansirala među najtraženija domaća modna lica, a njezin uspon ostao je upisan kao jedno od najupečatljivijih poglavlja tadašnje domaće mode.
| Foto: Sanjin Strukić/Pixsell, vszi
Pojavljivala se na brojnim revijama, sudjelovala u kampanjama te postala jedno od najpoznatijih lica hrvatske mode. Njezin osebujan izgled, samouvjerenost i neposrednost brzo su je izdvojili među konkurencijom.
| Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell
Publika ju je zapamtila po otvorenom pristupu i karakterističnom humoru, zbog čega je često bila tema brojnih medijskih napisa.
| Foto: Getty Guliver
Ipak, unatoč velikoj popularnosti, Grdić se u posljednjim godinama odlučila povući iz javnosti. Umjesto života pod reflektorima, posvetila se privatnosti i mirnijem ritmu, prihvaćajući nove uloge izvan showbusinessa.
| Foto: Matija Topolovec/Pixsell
Danas živi daleko od medijske buke, posvećena obitelji i poslovima koji joj donose stabilnost, ali ne zahtijevaju izloženost kakvu je nekada imala.
| Foto: TikTok
Nedavno se pojavila njena nova fotografija. Naime, njezina bivša kolegica Jelena Katarina Kapa podijelila je zajedničku fotku na Instagramu, a bivša misica i danas plijeni ljepotom kao u danima svoje najveće slave.
| Foto: Instagram
Iako se više ne nalazi u središtu javnih događanja, Aleksandra Grdić ostaje simbol jedne ere hrvatske mode — vrijeme kada su manekenke bile najveće zvijezde domaće estrade.
| Foto: Matija Topolovec/Pixsell
Foto Grgur Žučko/Pixsell
Foto Grgur Žučko/Pixsell
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto Davor Puklavec/Pixsell
Foto Boris Ščitar/PIXSELL
Foto TikTok
Foto Davor Puklavec/Pixsell
Foto Davor Puklavec/Pixsell
Foto Cover
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Foto Goran Kovačić/Pixsell
Foto Duško Mirković/Pixsell
Foto Hrvoje Jelavić/Pixsell
Foto Livijo Andrijić/PIXSELL
Foto Livio Andrijić/Pixsell
Foto M.Lukunić/Pixsell
Foto M.Lukunić/Pixsell
Foto Robert Anić/Pixsell
Foto Robert Anić/Pixsell
Foto Sanjin Strukić/Pixsell, vszi
Foto Maja Šantoši/Pixsell
Foto Maja Šantoši/Pixsell
Foto Petar Glebov/Pixsell
Foto Slavko Midžor/PIXSELL
Foto Sanjin Strukić/PIXSELL
Foto Sanjin Strukić/PIXSELL
Foto Sanjin Strukić/PIXSELL
Foto Sanjin Strukić/Pixsell, vszi
Foto Sanjin Strukić/Pixsell, vszi
Foto Sanjin Strukić/Pixsell, vszi
Foto Igor Kralj/Pixsell
Foto Goran Kovačić, Vjeran Žganec Rogulja, Nel Pavletić
Foto Nikola Zoko
Foto Luka Klun/Pixsell
Foto Luka Klun/Pixsell
Foto Luka Klun/Pixsell
Foto Boris Šćitar/VL
Foto Boris Šćitar/VL
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto Boris Šćitar/VL
Foto Boris Šćitar/VL
Foto Boris Šćitar/VL
Foto Mia Držaj
Foto Mia Držaj
Foto Mia Držaj
Foto Mia Držaj
Foto Mia Držaj
Foto Mia Držaj
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL