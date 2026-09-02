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Obitelj, prijatelji i brojne kolege ispratili su Jimmyja Stanića

Piše 24sata,
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Obitelj, prijatelji i brojne kolege ispratili su Jimmyja Stanića
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Zagreb: Jimmy Stanić nastupio u Vintage baru | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Na zagrebačkom Mirogoju na posljednji je počinak ispraćen legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić

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Na zagrebačkom groblju Mirogoj držan je posljednji ispraćaj legendarnog Stjepana Jimmyja Stanića. Obitelj, prijatelji i kolege došli su reći posljednje zbogom, te pružiti utjehu njegovoj najvećoj ljubavi, supruzi Barbari. U tišini su stajali na Mirogoju i odali mu počast, javlja dnevnik.hr.

Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini života. Pjevač osebujnog baritona, jazz-glazbenik i zabavljač ostavio je trag u hrvatskoj glazbi dug više od sedam desetljeća, a njegov humor i zagrebački šarm postali su jednako prepoznatljivi kao njegove pjesme. 

PREMINUO U 98. GODINI Stjepan Jimmy Stanić iza sebe je ostavio desetljeća glazbe: Ovo su pjesme koje će se pamtiti
Stjepan Jimmy Stanić iza sebe je ostavio desetljeća glazbe: Ovo su pjesme koje će se pamtiti

Karijera Stjepana Jimmyja Stanića protegnula se kroz više od sedam desetljeća te je obuhvatila jazz, swing, šlagere, evergreene i humoristične pjesme. Njegov duboki bariton bio je lako prepoznatljiv, ali Jimmyjeva posebnost nikada nije počivala samo na glasu. Svakoj je pjesmi davao nešto svoje, šarm, humor, eleganciju i onu neposrednost zbog koje je često bilo teško odrediti gdje završava pjesma, a počinje zabava s publikom. 

Publika će ga posebno pamtiti po pjesmama poput "Kauboj Đimi", "Kukavica", "Prolazi sve", "Moje kobile Suzi" i "Dimnjačar"...

ŽIVOT KROZ FOTOGRAFIJE FOTO Stjepan Jimmy Stanić: Gospodin hrvatske glazbe koji je uspješno spojio jazz i humor
FOTO Stjepan Jimmy Stanić: Gospodin hrvatske glazbe koji je uspješno spojio jazz i humor

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