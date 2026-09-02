Obitelj, prijatelji i brojne kolege ispratili su Jimmyja Stanića

Na zagrebačkom groblju Mirogoj držan je posljednji ispraćaj legendarnog Stjepana Jimmyja Stanića. Obitelj, prijatelji i kolege došli su reći posljednje zbogom, te pružiti utjehu njegovoj najvećoj ljubavi, supruzi Barbari. U tišini su stajali na Mirogoju i odali mu počast, javlja dnevnik.hr.

Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini života. Pjevač osebujnog baritona, jazz-glazbenik i zabavljač ostavio je trag u hrvatskoj glazbi dug više od sedam desetljeća, a njegov humor i zagrebački šarm postali su jednako prepoznatljivi kao njegove pjesme.

Karijera Stjepana Jimmyja Stanića protegnula se kroz više od sedam desetljeća te je obuhvatila jazz, swing, šlagere, evergreene i humoristične pjesme. Njegov duboki bariton bio je lako prepoznatljiv, ali Jimmyjeva posebnost nikada nije počivala samo na glasu. Svakoj je pjesmi davao nešto svoje, šarm, humor, eleganciju i onu neposrednost zbog koje je često bilo teško odrediti gdje završava pjesma, a počinje zabava s publikom.

Publika će ga posebno pamtiti po pjesmama poput "Kauboj Đimi", "Kukavica", "Prolazi sve", "Moje kobile Suzi" i "Dimnjačar"...