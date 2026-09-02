FOTO Danijela Dvornik izvalila se na sunce u minijaturnome bikiniju: 'Planovi? Je*iga'

Pronašla je sasvim dobar razlog da sve što je imala na rasporedu pomakne za kasnije. Sunce je napravilo svoje, a ona je završila na ležaljci ispred kamene kuće, u šarenom bikiniju i sa sunčanim naočalama
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Ruke je zabacila iza glave, ispružila noge i uhvatila još malo topline, dok su njezine velike tetovaže na bedru i boku odmah upale u oči.
| Foto: Instagram
Ruke je zabacila iza glave, ispružila noge i uhvatila još malo topline, dok su njezine velike tetovaže na bedru i boku odmah upale u oči. |
Foto: Instagram
Ruke je zabacila iza glave, ispružila noge i uhvatila još malo topline, dok su njezine velike tetovaže na bedru i boku odmah upale u oči.
| Foto: Instagram
Japanke su ostale kraj ležaljke, a Danijela nije pokušavala uljepšati razlog zbog kojeg je odustala od prvotnog plana.
| Foto: Instagram
- Danas sam imala planove. Onda je došlo sunce. Jeb*ga - napisala je.
| Foto: Instagram/Danijela Dvornik
Foto Instagram
Nedavno je pozirala u kupaćem kostimu na plaži.
| Foto: Instagram/Danijela Dvornik
Poručila je svojim pratiteljicama da budu svoje, najbolje, i da vole sebe.
| Foto: Instagram/Danijela Dvornik
- Meni su svašta govorili i dan-danas govore. I dont give fuck - napisala je Danijela.
| Foto: Instagram/Danijela Dvornik
Dodala je kako život treba zamisliti kao vlak - neki se ukrcaju samo na par stanica, a neki se voze s tobom cijelim putem. Treći, pak, stoje sa strane i kometiraju kamo ideš i kojom brzinom.
| Foto: Instagram/Danijela Dvornik
- Oni koji se s tobom voze cijelim putem, ti su ljudi bitni - napisala je Danijela.
| Foto: Instagram/Danijela Dvornik
Nedavno je pokazala kako trening utječe na njezinu liniju, a mnogi su je u komentarima i pohvalili.
| Foto: Instagram
'Trening, moja jutarnja misa. Uvijek me pitaju 'kako ti se da?', 'kako se prisiliš?'... Da mi se uvijek i kad mi se ne da. Osjećaj nakon odrađenog treninga je toliko dobar da me to goni. Dođem ponekad bezvoljna i mislim kako neću moći izgurati trening, a onda nakon zagrijavanja proradi nešto u meni, tijelo me demantira, ne da odradim trening nego dam svoj max', napisala je.
| Foto: Instagram
'Iako sam sebi sada najdraža i najbolja verzija sebe, ponekad se pogledam i pomislim 'imam 58 godina, a osjećam se kao da imam 48'. Prepadnem se te spoznaje. Jer ipak nemam. Jer 10 godina razlike je puno razlike, ne u onom fizičkom koliko mentalnom. O životnom iskustvu koje dobiješ u tih 10 godina da ne pričam', poručila je.
| Foto: Instagram
'U svakom slučaju, vježbanje je super stvar. Osim što vam se tijelo mijenja, mijenja se i 'mindset' u najpozitivnijem smislu. Umor koji ćete osjetiti je najzdraviji umor jer vas ne tjera na loše misli', zaključila je Danijela
| Foto: Instagram
U komentarima su se nizali komplimenti na njezin izgled. 'Bravo ženo, predivna si', 'Draga Danči, izgledaš kao da ti je 38', pisali su.
| Foto: Instagram
Prije nekoliko mjeseci bila je i na zatezanju lica.
| Foto: Screenshoot/TikTok
Foto Instagram
Foto Tomislav Miletić/Pixsell
Foto Davor Puklavec/Pixsell
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram
Foto Instagram/Ella Dvornik/screenshot
Foto Instagram/Danijela Dvornik
Foto Instagram/Danijela Dvornik
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Filip Brala/24sata
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Screenshot Instagram
Foto Marko Lukunic/Vecernji list
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/screenshot
Foto Boris Scitar/Vecernji list
Foto Ivana Ivanovic/Vecernji list
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram