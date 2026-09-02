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SAMO HEDONIZAM

FOTO Danijela Dvornik izvalila se na sunce u minijaturnome bikiniju: 'Planovi? Je*iga'

Pronašla je sasvim dobar razlog da sve što je imala na rasporedu pomakne za kasnije. Sunce je napravilo svoje, a ona je završila na ležaljci ispred kamene kuće, u šarenom bikiniju i sa sunčanim naočalama
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FOTO Danijela Dvornik izvalila se na sunce u minijaturnome bikiniju: 'Planovi? Je*iga'
Ruke je zabacila iza glave, ispružila noge i uhvatila još malo topline, dok su njezine velike tetovaže na bedru i boku odmah upale u oči. | Foto: Instagram
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Ruke je zabacila iza glave, ispružila noge i uhvatila još malo topline, dok su njezine velike tetovaže na bedru i boku odmah upale u oči. | Foto: Instagram
Komentari 4

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