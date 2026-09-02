FOTO Danijela Dvornik izvalila se na sunce u minijaturnome bikiniju: 'Planovi? Je*iga'

'Trening, moja jutarnja misa. Uvijek me pitaju 'kako ti se da?', 'kako se prisiliš?'... Da mi se uvijek i kad mi se ne da. Osjećaj nakon odrađenog treninga je toliko dobar da me to goni. Dođem ponekad bezvoljna i mislim kako neću moći izgurati trening, a onda nakon zagrijavanja proradi nešto u meni, tijelo me demantira, ne da odradim trening nego dam svoj max', napisala je. | Foto: Instagram