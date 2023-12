Zlatko Pejaković o Aleksandri Prijović: 'U ovih 55 godina na sceni nisam vidio toliko novca'

Gdje god se pojavi, iza njega 'Čerge' idu i nema generacije koja nije zapjevala njegove najveće hitove. Zlatko Pejaković (73) više od pola stoljeća prisutan je na našoj estradi te je objavio 30 albuma, no fenomen kakav izaziva srpska pjevačica Aleksandra Prijović u cijeloj svojoj karijeri nije vidio.

'Mogu samo sanjati taj novac'

- Aleksandra je iza sebe imala vrlo mnogo novca. Mi samo možemo sanjati taj novac, i ja sa svima njima. U ovih mojih 55 godina, koliko sam na sceni, nisam vidio toliko novca u jednom danu. Čuo sam samo jednu pjesmu, ima dobre 'groovove', ima dobre pjesme u pismu, ali ovako, opet je to isto kao i sve ostalo. Imamo puno takvih, to je njihova pokora, da svatko pjeva isto - iskreno je rekao rođeni Osječanin.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Nastupao je na Hrvatskoj noći u Frankfurtu

Uz naše najveće zvijezde zapjevao je nedavno na Hrvatskoj noći u Frankfurtu. Rado ih se sjeća, od svojeg prvog nastupa ondje, no mnogo se toga od tada do danas, kaže, promijenilo.

- Nisam uzbuđen jer sam zadnji. Vi ćete biti uzbuđeni ako budete to doživjeli - rekao nam je Zlatko Pejaković uoči Hrvatske noći.

U Frankfurt je stigao u petak, a kako nam je rekao, osjećao se malo umorno jer su ga rano probudili. Ranijih godina Zlatko je također nastupao na Hrvatskoj noći.

Foto: Igor SobanPIXSELL

Prošao je sito i rešeto u 55 godina karijere

- Bio sam tri puta ovdje. Ja sam bio na onim počecima, pa je to bilo sasvim drukčije. I evo, stigli su do toga da ljudi dolaze sa svih strana svijeta - rekao nam je Pejaković, koji se ondje odlično proveo. Pejaković je inače prvi put nastupio sa sedam godina u dvorištu svoje zgrade u Osijeku. Prošao je sito i rešeto u 55 godina karijere, no nikad nije posustao.

- Nastupao sam s temperaturom 40, imao bolove napada išijasa, iz vozila Hitne izlazio sam na pozornicu, nitko nikad ništa od toga nije primijetio i znao. Uvijek sam na pozornici davao i dajem cijelog sebe jer je to mjesto mojeg najdražeg i najprirodnijeg postojanja - izjavio je nedavno.

Kondiciju za koncerte održava šetnjama.