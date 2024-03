Alen Bičević: 'Od tog trenutka ne volim kolegu Matiju Cveka!'

Alen Bičević, pjevač grupe Joy, a koji se natječe i u novoj sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato', je u Happy Showu na Happy FM-u pričao o svojoj karijeri. U grupi Joy nekad je pjevala i Maja Šuput, nakon čega je otišla u solo vode, a Alen otkriva kako ga taj korak za sada ne privlači, no kaže: 'Nikad ne reci nikad'. Na pitanje je li Joy uspješniji sada ili u vrijeme popularne pjevačice, Alen kaže kako misli da su 'tu negdje' no da aktivno radi na tome da je prestigne.

Pjevanjem se bavi od sedme godine, dugo je već na domaćoj sceni, ranije se već natjecao u pjevačkom showu, a otkada je u grupi Joy, pjeva i na vjenčanjima.

Foto: Luka Dubroja

- Često se dogodi da fulam mladencima ime. To je onako regularno, na to su već svi navikli - otkriva.

- Mislim, znaju oni kad nas kapare da će to biti dobra katastrofa - dodao je. Ipak, prisjetio se jedne situacije zbog koje mu se zamjerio i kolega pjevač Matija Cvek.

- Prvi ples, znači sve što je moglo poći po zlu je pošlo po zlu. Zaboravio sam tekst pjesme, krivo sam upao, ma katastrofa! Oni su mene gledali, ja sam gledao njih... Ja mislim da smo tu izgubili jedno tri svadbe, minimalno! Od tada ne volim Matiju Cveka, evo javno sam to izgovorio, ali nije do njega, do mene je - rekao je.

Foto: Instagram

Rado bi htio surađivati s popularnim kolegicama, na listi želja je i Aleksandra Prijović. A od domaćih?

- Severina uvijek i zauvijek! Nitko iznad Severine, čovječe, nitko - rekao je. Kako je ispričao, za tu suradnju uporno nagovara svoj bend, no oni se nećkaju.

- Dok ja to osobno ne riješim, to očito neće biti riješeno, tako da evo sad prijetim Damiru i Darku. Kad tad ću doći do Severine i snimit ću s njom duet - zaključio je.