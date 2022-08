Alen Islamović: 'Moji i Tifini odnosi su nikakvi. Odradimo posao i svatko svojim putem'

Alen Islamović (64) uskoro će nastupiti u Sarajevu po prvi put nakon 17 godina, a povodom toga progovorio je o odnosu s kolegom iz Bijelog dugmeta, Mladenom Vojičićem Tifom (61).

- I danas kad kažeš Bijelo dugme zna se što će se događati. I ovo što danas radimo Goran, Tifa i ja isto se zove Bijelo dugme s Goranovim orkestrom. Ali bez obzira na te pjesme koje je Goran napisao, to je stvarno veliko blago Sarajeva. Jer je to sve nastalo u Sarajevu - rekao je Alen za Dnevni avaz.

- Možda su poneke nastale u drugim regijama. Znam da su 'Lipe cvatu' nastale u Sjevernoj Makedoniji gdje je Goran bio u nekim albanskim kafanama i čuo je kako ljudi interesantno sviraju, pa mu je došla ideja da napravi 'Lipe cvatu'. Tako da je to bogatstvo što Bijelo dugme ima, lepeza pjesama da ti pamet stane. Jer bilo koju pjesmu da krenemo izvoditi, svi pjevaju s nama. Ali pjevaju i ove nove generacije. To je fascinantno - dodao je.

Islamović se osvrnuo i na svoj odnos s Tifom.

- To je izmišljena priča koju neko potakne. Prvo nisam tip koji negativno zrači, ne dolazim ljut na posao. Znaš, imaš one portire koji trebaju rano na posao. On psuje po kući sve što ima, jer zna da mora ustati u 3 i doći na posao u 5, zna što ga čeka. Stražarenje na toj porti do ponoći. Ja se tako prema poslu ne odnosim. Dolazim na koncerte spreman, odmoran, želim zabaviti ljude, da se i ja dobro zabavljam, a ne da pravim probleme - započeo je Alen.

- Mogu reći iskreno, moji i Tifini odnosi su nikakvi. A i ne trebaju biti, što bi morali biti nekakvi. Bolje da su nikakvi. Dođemo na posao, odradimo svoje i svatko svojim putem. To je pravi profesionalizam. A tko to ne može shvatiti... Misliš da se Keith Richards i Mick Jagger vole? Ne vole se nikako, ali, eno, na bini su stalno. I grle se čak. Ali se ne tuku. To je jačina Roling Stonesa - zaključio je.

Islamović je priznao da uživa u ulozi djeda i obožava se družiti s unučadi.

- Odličan sam djed. Imam troje unučadi. Obožavam to. Bio sam s njima na moru nekoliko dana, samo malo da ih vidim. Obožavam ih, posebno najmlađu, ona se zove Alina, a ja je zovem Lili. I ona mene obožava. Želi da joj pjevam pjesmu 'Aida', želi da joj pjevam 'Motore', ja onda moram ići po gitaru i svirati sve te pjesme, a ona uživa, plešući - ispričao je Islamović.

