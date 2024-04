Alen sasvim iskreno o odnosu s Anom: 'Dajte mi Renatu i vidjet ćete sasvim drugog mene...'

Shvatio sam da me kod Ane ne odbija samo izgled. To konstantno kolutanje očima koje je meni nekulturno. Nekakve fore i dobacivanja, nisam taj tip i nemam viziju takve osobe kraj sebe u životu, rekao je Alen u novoj epizodi 'Braka na prvu'. Ana je istaknula da je on došao u show samo kako bi se promovirao, a zamjerila mu je što se loše ponio prema njoj na izletu.

- Sada kada je slušam, kao da je čekala taj trenutak. To što smo išli izlet, to čovjek zaboravi. Dogodi se taj klik gdje je Alen uzeo mobitel i sad ćemo sve dobro maknuti sa strane. Otpočetka sam znao da između nas neće ništa ništa, ali sam htio prijateljski odnos. A kada vam osoba na vaš svaki lijepi potez kaže da glumiš. Događa se situacija da vi, koliko god se trudite, taj drugi svaki lijepi potez pretvara u manu. Ja šutim, ali ne mogu više šutjeti. Ispast ću negativac, a od medenog mjeseca sam se trudio samo zbog toga jer sam htio s njome imati bolji odnos, a ne da budem bolji pred kamerama - rekao je pa nastavio: 'Nitko ne pita kako je meni! Nitko ne pita koji su moji osjećaji!

Foto: RTL

Ana se začudila tome što je on rekao te rekla kako joj je žao što ga 'od starta nije stavila tamo gdje mu je mjesto'. Međutim, najviše ju je zgrozila Alenova izjava o Renati.

- Rekao sam u prošloj izjavi i dat ću primjer Renate koju poznajem 17, 18 godina. Dajte mi Renatu na nekoliko dana i vidjet ćete drugog Alena, ali ja ne mogu jednostavno glumiti - rekao je.

Foto: RTL

Alen i Ana su naposljetku odlučili da odlaze iz eksperimenta.