Alen Vitasović: Bio sam na podu i gledao smrti u oči. Vratio sam se da život završim kako treba

Bit će to prava štala kako se kod nas u Istri naziva dobar provod i zabava. U bendu su sad dva Vitasovića, koji su mi rođaci, basist i gitarist i svi skupa jedva čekamo zagrebački nastup, kazao je istarski pjevač Alen Vitasović (54) za Gloriju. Glazbenik premijeru svog novog benda najavljuje 5. studenog u zagrebačkom klubu Sax.

Iza Viatsovića je duga borba s ovisnošću o alkoholu koja je ostavili veliki trag na njegovoj karijeri. No, Vitasović je i više nego spreman za novi početak.

Ovog ljeta oženio s menadžericom Eleonorom Jelenić, uz to je tijekom pandemije izbacio singlove “U dušu”, “Oštarije su mi zaprli”, “Ili si ili nisi”, “Da se ne zatare” i “Vrime je za doma poć”, premda ga je zaraza koronom u jednom trenutku gotovo dotukla.

- Bio sam skeptičan prema pandemiji, postavljao sam si brojna pitanja, činile su mi se pretjeranima sve te mjere predostrožnosti, izolacije i ostalo, ali kad me dohvatila - skoro me dokrajčila. Bio sam na podu, gledao sam smrti u oči i sam sebi sam rekao da ne pristajem da tu sad krepam kao pseto. Ne želim biti patetičan, ali stvarno sam pomislio da je još mnogo toga preda mnom i odjedanput se pojavilo - svjetlo. Zato sam se digao, kao što se uvijek dignem. Ne zovu me uzalud feniksom koji se uvijek diže iz pepela - kazao je.

- Bilo mi je glupo tako otići nakon svega što sam napravio. Karijera mi je odlična, djeca odgojena, imam sve osnovno za život, pa sam pomislio koliko je toga još preda mnom i vratio se da svoj život završim kako treba - zaključuje Alen čija je velika neispunjena želja napuniti pulsku Arenu.

