Alen Vitasović: 'Nije mi bitno jesam li rastavljen ili nisam...'

Istarski pjevač Alen Vitasović (50) rasprodao je dva koncerta i time obilježio 25. godišnjicu karijere i njegove ljubavi prema glazbi, a za In Magazin otvoreno je govorio o svom problemu s alkoholom te on navodnom razvodu od supruge Sandre (48).

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Problemi s alkoholom su kod mene krenuli kada sam dosta mlad počeo piti. To se skupi s godinama. Rekao je doktor, kad tad dođe na naplatu. Liječim se, liječim mozak, karakter, želim se usavršiti još ovo nešto života što imam - rekao je Alen te nadodao kako želi živjeti još najmanje 20 do 30 godina. O sebi je rekao da je iskrena osoba koja nikada ne laže te da iskreno govori o svojim problemima pa se dotakao i teme svog bračnog života.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

-Tehnički dio, taj đir, mi sad uopće nije bitan da l' sam ja rastavljen ili ne.To ću ostaviti vašim gledateljima da misle jesam li ili nisam... dobro prsten je tu pa nek sami vide. Možda sam i rastavljen, ali prsten je tu i srce je tu, ljubav je tu. Mi smo zajedno, živimo zajedno. Prerastao sam tu fazu kad se nešto napiše ružno o meni - istaknuo je glazbenik. Nadodao je da njegova supruga ima puno razumijevanja za njegov posao te da nije bilo nje i njihove djece, ne bi bio ono što je danas.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Najteže mi je bilo održati obitelj, djecu i posao i ljubav prema glazbi, ostati konkurentan. Da sam ostao normalan čovjek usprkos što se mnogi pjevači mijenjaju imidže, rade skandale, snimaju porniće, rade operacije, usne, grudi, skidaju se gole, do jučer je bila časna sestra, takve neke stvari mi malo smetaju. Ja sam uvijek bio isti - priznaje.

Foto: 24sata/24sata

Kada se tek pojavio na sceni devedesetih i sam se iznenadio koliko je brzo osvojio publiku i postigao bogatu glazbenu karijeru. I dalje je ostao vjeran svom stilu, iako je danas 'sve na YouTube' te su 'cajke i polu ucajke in', Vitasović priprema novi album.

Foto: 24sata/24sata



- Album će biti Vitasovićevski. U ovome što se sada sluša vjerojatno neće proć dobro, ne prodaje se ništa, ali i dalje sam u tom nekom svom điru i stilu - objasnio je Alen koji danas, kaže, ne bi podnio slavu kao onu na početku karijere.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Da se slučajno to dogodi, znao bi se drugačije postaviti, onda je to bilo stihijski, bio si mlad. Od Dubrovnika, pa Zagreb, iz Zagreba u Ljubljanu, nisam znao di mi je glava. Pa se zato počelo i piti da se to nekako izdrži. Drugo ništa ne znam raditi i dok me noge služe i zdravlje, ja ću biti na pozornici. Ako mi se želja ispuni najveća, da umrem na pozornici, a ne u nekom krevetu - zaključio je.