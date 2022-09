Alen Vitasović oženio Eleonoru, godinama mu je menadžerica

Pjevač Alen Vitasović (54) u tajnosti se oženio za 25 godina mlađu menadžericu Eleonoru, a sretnu vijest mladenci su potvrdili fotografijom na društvenim mrežama. Mladenka je blistala u jednostavnoj ružičastoj haljini s šljokicama, a Alen se za poseban dan odlučio za ležerno izdanje, plavu košulju i traperice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Eleonora je držala buket u ruci, a mladenci nisu skrivali sreću. Oboje su imali širok osmijeh, od uha do uha, a kraj njih je pozirala i fotografkinja.

Podsjetimo, početkom 2015. godine krenula su šuškanja kako je njegov brak sa bivšom suprugom Sandrom u krizi nakon 20 godina. Alen i Sandra imaju dvoje djece, sina Ivana i kćer Miju, a svojedobno je u intervju za RTL potvrdio da se razvodi nekoliko mjeseci prije jubilarne 20 godišnjice braka.

- Problema ima više. Brak je jedna složena situacija, ne znam jeste li vi ikad bili u braku. Treba biti puno kompromisa, razumijevanja. Ja i moja supruga smo preko 20 godina zajedno i naravno da ponekad dolazi do nerazumijevanja i nepoštivanja. I rastava braka je za ljude, ali za sada nam to nije u planu iako smo često razgovarali o tome. Djeca su nam već velika tako da to ne bi bilo nešto posebno strašno' - rekao je Alen prije sedam godina.

Glazbenik je nedavno počastio obožavatelje za svoj pedeseti rođendan, 40 godina skladanja te 30 godina od izdavanja prvog kantautorskog nosača zvuka. Vitasoviću je to bilo prvo pojavljivanje na sceni od nezgode u Barbatu, a za vrijeme nastupa se pridržavao za klavir kako bi lakše stajao.

Naime, pjevač je za Jutarnji List ispričao kako je pad bio posljedica njegovog narušenog zdravstvenog stanja. Razočaralo ga je što su mnogi pretpostavili kako je pao jer je bio u alkoholiziranom stanju, jer već duže vrijeme ne pije.

Najčitaniji članci