Baby Lasagnu kritizirali su zbog znakovnog pozdrava: Evo što on zapravo znači i predstavlja...

Osim što je svojom pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' rasplesao Europu i osvojio srca publike, Baby Lasagna (28) pokrenuo je i raspravu zbog znakovnog pozdrava koji je uputio gledateljima tijekom nastupa u polufinalu Eurosonga. Pokazao je šaku s ispruženim palcem, kažiprstom i malim prstom. Neki u tome nisu vidjeli ništa loše, dok su ga drugi odmah optužili za sotonizam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnoge je to, uključujući portal vinkulja.hr, zaintrigiralo, pa su odgovor na to pitanje potražili kod gospođe Ružice Višnjić, predsjednice Udruge osoba oštećenog sluha iz Vinkovaca, te ujedno i gluhe osobe koja znakovni jezik koristi svakodnevno za komuniciranje.

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Saznali su da znak koji pokazuje Baby Lasagna predstavlja znak za ljubav, za nešto pozitivno i dobro. Tri ispružena prsta predstavljaju slova I, L i Y, početnu frazu od 'I LOVE YOU'. Kod znakovnog jezika je vrlo važan položaj tijela, položaj ruku, prstiju, izraz lica, ističu.

Da je Baby Lasagna pokazao ispružen kažiprst i mali prst, a palcem držao savijen srednji prst i prstenjak, značenje izraza bilo bi drugačije. Značilo bi da pokazuje rogove, odnosno predstavlja nešto loše.

Rehearsal of the first semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Jessica Gow

24sata se posebno ponose svojim čitateljima koji nam pomažu kreirati sadržaj, a kako vi plešete uz 'Rim Tim Tagi Dim' našeg Baby Lasagne možete nam poslati:

na broj 099 224 24 24, koji koristimo za Viber i Whatsapp poruke.

materijale možete poslati i na mail reporter@24sata.hr

putem www.facebook.com/24sata

ili putem Twittera na @24sata_HR

POGLEDAJTE VIDEO: TEENS SE PRISJETILI NASTUPA NA DORI 2000.