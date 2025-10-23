Alessandra Mele: 'Želim opet doći u Hrvatsku i otpjevati još jednu pjesmu na hrvatskom!'

Norveško-talijanska glazbena senzacija Alessandra Mele, umjetnica čiji je moćni vokal odjeknuo Europom, u samo je nekoliko godina prešla put od natjecateljice u showu "The Voice" do eurovizijske zvijezde čije se ime s poštovanjem izgovara na glazbenoj sceni. Njezin hit "Queen of Kings" nije samo osvojio ljestvice, već je postao i himna osnaživanja, a nedavnim nastupom na Dori dokazala je da njezina veza s hrvatskom publikom ima posebnu, vatrenu iskru.

Eurovizijski san koji je postao stvarnost

Kada se danas prisjeti svog nastupa na Eurosongu 2023. godine, gdje je predstavljala Norvešku i osvojila visoko peto mjesto, prva emocija koja je preplavi jest nevjerica. "Vau, jesam li to stvarno učinila? Još uvijek osjećam pomalo nevjericu zbog svega što se dogodilo, ali istovremeno i veliku dozu ponosa! Iskreno, i dalje sve djeluje pomalo nestvarno. Dvije stotine milijuna ljudi vas gleda… Kako uopće možete shvatiti taj broj?" iskreno priznaje Alessandra za Hello.

To iskustvo za nju je bilo temelj svega. "Moja karijera započela je zahvaljujući, i s pjesmom, 'Queen of Kings', te svim fanovima koji su odlučili pratiti moj put nakon toga", ističe, dodajući kako je neizmjerno zahvalna na ljubavi koju je primila. Toplina publike diljem Europe ugodno ju je iznenadila, a glasovi gledatelja bili su joj, kaže, najveća pobjeda. "Kada me ljudi pitaju što mislim o tome što su suci dali malo bodova, odgovaram da me to uopće ne zanima, jer je meni najvažnije bilo glasovanje publike!"

Među brojnim uspomenama, posebno se ističe trenutak kada je prvi put ugledala grandioznu pozornicu, ali i anegdota koja i danas nasmijava nju i njezine obožavatelje. "Postoji viralni video u kojem pokušavam pred kamerom tri puta izgovoriti 'green room' i ne uspijevam. Bila sam toliko nervozna da je ono što je izašlo iz mojih usta bilo 'groon room'. Što je to?" smije se mlada pjevačica.

Snaga "Kraljice kraljeva" i put sazrijevanja

Pjesma koja ju je lansirala u orbitu, "Queen of Kings", nosi duboku osobnu poruku. Inspiracija je, kaže, bila mentalna slika snažne žene, božice koja je prebrodila oluje i sada ponovno otkriva sebe. "U toj ženi se vrlo dobro prepoznajem. Imam tek 23 godine, ali mogu reći da sam živjela život ispunjen emocijama. Prošla sam i neravnim i ravnim putevima. Obično vas oni neravni najviše nauče."

Nakon eurovizijskog uspjeha, nastavila je nizati hitove poput "Pretty Devil", "Narcissist" i "Marameo", a objavila je i EP "Best Year of My Life". Njezin se glazbeni stil, priznaje, neprestano mijenja i razvija. "Važno je isprobavati nove stvari i otkriti što te doista predstavlja. Još je važnije ako si vrlo mlad i trebaš učiti!" Sada želi istražiti svoju ranjiviju stranu. "Želim pisati više balada. Imam veselu osobnost i melankoličnu dušu. Želim ljudima pokazati više svoje melankolične strane, a ne samo svoju sretnu, veselu osobnost." Kao glazbene uzore navodi legende poput Beyoncé, Stevieja Wondera i Amy Winehouse, čija je snaga i autentičnost inspiriraju.

"Vatromet" emocija na Dori

Početkom 2025. godine, Alessandra je stala na pozornicu hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, Dore, i izazvala erupciju oduševljenja. Njezina izvedba pjesme "Mama ŠČ!" grupe Let 3 postala je trenutak za pamćenje.

"‘MAMAAAA, KUPILA SAM TRAKTORAAAA!’ Čim su ljudi shvatili da ću pjevati to, poludjeli su. Nikada neću zaboraviti taj trenutak. Osjećala sam se kao da sam i sama Hrvatica! Ljudi su plesali i pjevali sa mnom!" prisjeća se s osmijehom. Cijelo iskustvo Dore opisuje jednom riječju: "VATROMET! Ludo i prekrasno. Toliko je različitih nastupa, od balade do brze, energične pjesme, pa čak i rocka."

Hrvatska glazbena scena ostavila je na nju snažan dojam, a posebno ju je oduševio Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim". "Bilo je to jednostavno nevjerojatno! Udružila bih snage s njim i totalno se zabavila na pozornici!"

Pogled u budućnost s porukom osnaživanja

S pogledom usmjerenim naprijed, Alessandra želi nastaviti stvarati glazbu koja nosi snažne poruke i povezuje se s publikom na dubljoj razini. Planovi su joj jednostavni, ali ambiciozni: pisati i objavljivati pjesme, usavršavati scenski nastup i graditi zajednicu s obožavateljima.

"Želim prenijeti poruku samoljublja, ranjivosti i osnaživanja! Želim pokazati da je biti nesavršen lijepo i da je hrabrost biti ranjiv najjača stvar koju možete učiniti", poručuje. Njezina želja je i ponovni dolazak u Hrvatsku, a otvorena je i za glazbene izazove. "Voljela bih ponovno nastupati u Hrvatskoj! Možda naučiti i otpjevati neku drugu hrvatsku pjesmu! Molim vas, dajte mi malo inspiracije!"

Alessandra Mele umjetnica je koja svojom energijom, talentom i iskrenošću osvaja srca diljem Europe. Njezin put svjedoči o snazi autentičnosti, a njezina glazba služi kao podsjetnik da se nakon svake oluje rađa prilika za let – baš poput njezine "Kraljice kraljeva".