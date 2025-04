Norvežanka na Dori pjevala Let 3, a sada objavila novu pjesmu: Poslušajte ljetni singl 'Non stop'

Alessandra, eurovizijska zvijezda i jedna od najslušanijih norveških pjevačica koja je hrvatsku publiku prije dva mjeseca osvojila nastupom na Dori, predstavlja novi singl 'Non Stop', energičnu pjesmu koja miriše na vruće ljetne noći!

'Non Stop' nastavlja tamo gdje je stala njezina prethodna pjesma 'Language Of Love', ponovno oslobađajući Alessandrinu zaraznu energiju i podsjećajući fanove na onaj moćni zvuk koji je obilježio početak njezine planetarne popularnosti s pjesmom 'Queen of Kings'.

POSLUŠAJTE 'NON STOP':

Podsjetimo, Alessandra je obje pjesme - uz obradu 'Mama ŠČ' - izvela uživo drugoj polufinalnoj večeri ovogodišnje Dore, oduševivši publiku svojim nastupom koji je ušao i u hrvatski YouTube trending!

Foto: UNIVERSAL MUSIC GROUP

- 'Non Stop' govori o tome kako nema potrebe za okolišanjem kada osjećate privlačnost prema nekome. Zaboravite na misterioznost, to je dosadno, budite direktni! Za mene ova pjesma znači čistu radost plesa. Jedva čekam zaplesati uz nju, kako na pozornici, tako i na plesnom podiju. 'Non Stop' je poput sestre pjesmi 'Language Of Love'. Iako se razlikuju po zvuku i tempu, obje dijele slične elemente u produkciji i melodije koje su mi izuzetno drage, podsjećaju me na Italiju - izjavila je Alessandra o najnovijoj pjesmi.

Pjesma je rezultat suradnje Alessandre s talentiranim timom autora i producenata kojeg tvore Anders Nilsen, Mathias Nilsen, Lise Reppe i sama Alessandra. Nakon šest mjeseci provedenih u studiju, gdje je stvarala, kako kaže, svoju najbolju glazbu do sada, Alessandra predstavlja i novu vizualnu estetiku koja prati singl 'Language of Love'.

- Ovaj singl je ključan za razumijevanje mog novog kreativnog usmjerenja - ističe Alessandra, najavljujući time i novi album, jesensku turneju po Velikoj Britaniji i Europi, te niz događanja namijenjenih obožavateljima.

- Izuzetno sam uzbuđena i jedva čekam podijeliti ovo novo poglavlje sa svima - dodala je.

Iako je u glazbeni svijet ušla tek nedavno, Alessandra je već ostavila trag kao zvijezda na norveškoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Glazbena karijera mlade umjetnice i kantautorice počela je munjevito nakon što je njezin debitantski singl 'Queen of Kings' ugledao svjetlo dana.

Foto: UNIVERSAL MUSIC GROUP

Ne samo da je osvojila srce Norveške trijumfom na MGP-u (norveški kvalifikacijski proces za Euroviziju), već je osvojila i srca svojih međunarodnih pratitelja kada je pjesma zapalila njezin TikTok nakon čega je uslijedilo i impresivno peto mjesto na Eurosongu 2023. godine.

Pjesma je postala globalni hit te danas danas broji 380 milijuna streamova na glazbenim platformama. Veliki uspjeh nastavila je singlovima 'Pretty Devil' i 'Narcissist' te EP izdanjem 'Best Year Of My Life' objavljenim prošle godine.

Posljednje mjesece Alessandra je provela u studiju posvećeno radeći na stvaranju svojih najboljih pjesama dosad, kao i na razvoju svoje nove vizualne estetike koju s uzbuđenjem jedva čeka podijeliti s publikom.

- Sve ovo vrijeme koje su obožavatelji čekali, isplatilo se! Nije samo nova glazba na putu, već i nova europska turneja u studenom, i druge uzbudljive stvari koje su... tajneeeee - uzbuđeno otkriva.