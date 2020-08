Alex iz 'Moderne obitelji' sada je plavuša: 'Vrati smeđu kosu'

Glumica je cijeli život bila na meti kritika. Izrugivali su joj se zbog debljine i veličine grudi, zbog čega je završila na antidepresivima. Danas izgleda drugačije, a nedavno je promijenila i boju kose

<p>Glumicu <strong>Ariel Winter</strong> (22) u seriji 'Moderna obitelj' navikli smo gledati sa smeđom kosom i naočalama. Danas izgleda u potpunosti drugačije. Više nije djevojčica, ne nosi naočale niti aparatić za zube, a nedavno je promijenila i boju kosu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skinula 50 kila kako bi ponovila fotke s vjenčanja</strong></p><p>Neko vrijeme imala je narančastu kosu, a sada je postala plavuša. Prethodno je Ariel nosila i crnu kosu. Njezini pratitelji poručili su joj kako plava kosa na njoj super izgleda, ali neki su je zamolili da se vrati u tamniju boju.</p><p>- Ajme ne, vrati smeđu kosu, molim te. Izgledaš potpuno drugačije, neprepoznatljiva si - pisali su joj.</p><p>Iako je danas mnogi hvale na račun njezina izgleda, nekada to nije bilo tako. Ariel su cijeloga života maltretirali zbog njezina izgleda, zbog čega je završila na antidepresivima.</p><p>- Šest godina bila sam na antidepresivima i koliko god da sam vježbala, od tih sam se tableta još više debljala. A nisam ih htjela prestati uzimati jer sam već sama prolazila kroz sve to i nisam imala snage proživljavati sav taj užas. No kako sam se počela osjećati vrlo loše i odlučila sam da ću ih bar promijeniti. Nakon promjene terapije odmah sam se počela osjećati bolje, a izgubila sam i kilograme, sad sam čak i previše smršavjela - rekla je glumica jednom prilikom.</p><p>Osim što su je vrijeđali zbog debljine, Winter su ružne komentare 'bacali' i na račun njezinih grudi, zbog kojih je proživljavala velike bolove.</p><p>- Zaista su narasle preko noći. Sjećam se da sam kao klinka bila ravna poput daske i tada sam stvarno htjela imati grudi. I onda su se odjednom 'dogodile'. Počele su rasti i rasti i izgledalo je kao da nikada neće stati. Osim što su rasle i jako su boljele i one i leđa. Jednom čak za vrijeme snimanja 'Moderne obitelji' nisam mogla izdržati više tu bol i morala sam zamoliti da prekinemo snimanje. S 15 godina nosila sam košaricu F - rekla je Ariel u intervjuu za časopis Glamour.</p><p> </p>