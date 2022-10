Alex Rodriguez otvoreno progovorio o prekidu s J.Lo: 'Nastavit ćemo surađivati'

Umirovljeni igrač bejzbola Alex Rodriguez (47) je u emisiji 'Who's Talking to Chris Wallace' otvoreno priznao kako se osjeća u vezi svoje bivše s kojom je bio zaručen, Jennifer Lopez (53).

Iako je većina intervjua bila posvećena njegovoj bejzbol karijeri u New York Yankeesima i o tome što sada radi, razgovor je u jednom trenutku ipak skrenuo na Jennifer Lopez i njenog novopečenog supruga, glumca Bena Afflecka (50).

Chris Wallace (74) je pitao Rodrigueza kako se osjeća zbog toga što je Jennifer tako brzo počela vezu s Affleckom. Bivši igrač bejzbola dao je sve od sebe da ne ulazi preduboko u svoje osjećaje zbog prekida.

- Prije svega bih želio reći da mi je drago što nikada neću biti predsjednički kandidat jer bi me ubio pitanjima - započeo je Alex.

- Bilo je to lijepo iskustvo, no nije potrajalo. Njezinoj djeci u svakom slučaju želim sve najbolje, i dalje mi je stalo do njih - zaključio je Rodriguez.

Podsjetimo, Jennifer i Alex zaručili su se 2019., a u travnju prošle godine potvrdili su raskid zaruka jer su ipak bolji 'bolji kao prijatelji'.

- Shvatili smo da smo bolji kao prijatelji i radujemo se tome što ćemo i dalje to ostati. Nastavit ćemo surađivati ​​i podržavati jedno drugo u našim zajedničkim poslovima i projektima. Želimo najbolje jedno drugom i našoj djeci - izjavili su u showu 'Today'.

Nedugo nakon toga J.Lo se vratila svojoj ljubavi iz mladosti, benu Afflecku. Par se vjenčao na intimnoj u Las Vegasu u srpnju ove godine, a oko mjesec dana kasnije priredili su glamurozno trodnevno vjenčanje za obitelj i prijatelje na Affleckovom imanju u Georgiji..

