VIDEO Publika vikala i zviždala tijekom probe Izraela: Šuška se i da večeras neće nastupiti uživo

Vjerojatno najkontroverzniji nastup na ovogodišnjem Eurosongu jest onaj izraelske predstavnice Eden Golan (20). Zbog agresije Izraela u Gazi, mnogi su se prosvjednici okupili u Malmöu te zahtijevaju od EBU-a da Eden ne nastupa.

Rehearsal of 2024 Eurovision Song Contest second semi-final, in Malmo | Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Publika je tijekom generalne probe uzvikivala 'free Palestine', a snimke su obišle društvene mreže. Tijekom probe gledatelj je dignuo palestinsku zastavu.

Kako pišu obožavatelji na X-u, tijekom finala će producenti navodno stišati stvarne reakcije publike te pustiti lažan aplauz. Društvenim mrežama kruže razne teorije zavjere, a jedna od njih je i da Izrael možda neće imati live nastup.

Ipak, izraelska predstavnica za strane medije je rekla da je ponosna što predstavlja svoju zemlju.

- Ovo je vrlo važan trenutak za nas, posebno ove godine. Osjećam se počašćenom što imam priliku biti glas svoje zemlje - rekla je Eden.

