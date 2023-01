Alicia Keys stvara glazbu od 12. godine, prodala je 35 milijuna albuma i osvojila 15 Grammyja

Najpoznatija po svom hitu broj jedan 'Fallin' i dobitnica nevjerojatnih 15 Grammy nagrada slavi 42. rođendan. Pjevačica Alicia Keys rođena je u New Yorku, a počela je skladati kad je imala tek 12 godina.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Poznata i kao izvrsna pijanistica, s petnaest je godina potpisala ugovor s Columbia Recordsom. Nakon sporova s diskografskom kućom prebacila se na Arista Records i kasnije izdala svoj debi album 'Songs in A Minor' 2001. godine.

Pjesme 'No One', 'If I ain't got you' i 'Empire state of mine' slušane su bezbroj puta na Youtube platformi, što govori i činjenica o velikom brojnu osvojenih nagrada za njih. Alicia je osvojila sedam 'BET' i devet 'Billboard Music' nagrada, a prodala je preko 35 milijuna albuma.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ja sam ona osoba koja nikako nije trebala uspjeti. Trebala sam završiti kao prostitutka, mlada majka sa 16 godina ili ovisnica o drogama. Ja sam upravo ona koja je trebala biti na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme - izjavila je jednom prilikom referirajući se na težak položaj Afroamerikanaca u američkom društvu, a posebice žena.

Prije nekoliko godina odlučila je prihvatiti svoju prirodnu ljepotu, pa je se tako često može vidjeti na crvenom tepihu bez trunke šminke. Iako je industrija kozmetike jedan od najvećih svjetskih biznisa, ona je još 2016. godine izjavila kako kreće na putovanje bez šminke, a pri tome je i ostala.

Foto: EDUARDO MUNOZ

- Ne želim se više prekrivati. Niti lice niti dušu, niti svoje misli, svoje snove, borbe, emocionalni rast. Ništa - poručila je tada.

Inače, Alicia je u braku od 2010. godine s producentom Swizz Beatzom (44). Zajedno imaju dva sina Egypt Daouda (12) i Genesis Ali Deana (8). Njen suprug danas je podijelio video u njenu čast i posvetio joj pjesmu.

Najčitaniji članci