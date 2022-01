Alicia Keys proslavila je 41. rođendan, a u opisu fotografije koju je objavila na svom Instagramu oduševila je brojne obožavatelje.

- Rođendan mi je! Tako sam zahvalna što sam živa! Hvala svakoj pojedinoj osobi koja me sinoć iznenadila planirajući zajedno s majstorskim iznenađenjem. Tako si me usrećio! Šaljem veliku ljubav za svaku rođendansku želju i molitvu i svu prelijepu energiju koju ste mi do sada poslali! Osjećam sve! Jučer cijeli dan nisam imala pojma što se događa ili što dolazi. Sad stvarno ne znam što očekivati! Znam jedno, slavim svaku sekundu jer je život dragocjen da gubimo vrijeme! Obožavam vas! - napisala je u opisu fotke glazbena diva kojoj je prije nekoliko dana izašao sedmi studijski album u karijeri.

Iako je u svojoj uspješnoj karijeri osvojila 15 nagrada Grammy i ponosna je majka dvoje djece koja je do sada je prodala 35 milijuna albuma i 30 milijuna singlica ova rođendanska poruka je mnoge podsjetila na Alicijin teški životni put.

- Ja sam ona osoba koja nikako nije trebala uspjeti. Trebala sam završiti kao prostitutka, mlada majka sa 16 godina ili ovisnica o drogama. Ja sam upravo ona koja je trebala biti na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme - izjavila je nedavno u intervjuu referirajući se na težak položaj Afroamerikanaca u američkom društvu, posebice žena.

Priznala je kako ju je glazbena karijera spasila od pakla droge, prostitucije i lošeg života. Odrasla je u njujorškoj Hell’s Kitchen četvrti u kojem je u to vrijeme bilo ponajviše prostitucije u gradu. Keys tvrdi kako se od malih nogu nagledala tužnih ljudskih priča.

Na glazbenu scenu se probila 2001. godine sa singlom 'Fallin', s kojim je 'pomela' top liste, no Alicija kaže da nikada nije zaboravila otkud dolazi.