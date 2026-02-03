Alicia Silverstone spasila kujicu i njezine štence od eutanazije

Glumica Alicia Silverstone, zvijezda filma 'Clueless', sredinom prosinca spasila je trogodišnju trudnu mješanku terijera, isprva nazvanu Kenya, a kasnije preimenovanu u Noel, od njezine tužne sudbine. Noel je prvo odvedena u ustanovu za kontrolu životinja u San Bernardinu u Kaliforniji. No ustanova je bila pretrpana, a Noel je imala zakazan termin za eutanaziju objavljen na Facebooku.

Silverstone je to vidjela i nazvala predsjednika Centra za životinje 'Helen Woodward' Mikea Armsa i zatražila njegovu pomoć. Centar je otišao do San Bernardina kako bi spasili psa. U roku od nekoliko minuta nakon njihova dolaska Noel je okotila štence. Okotila ih je 14, od kojih su dva uginula.

- Dakle, imala je svoje bebe, baš na dan kad su je htjeli ubiti, što je pomalo ludo. Tako su slatki. A moj sin i ja bili smo u hrpi štenaca - rekla je Silverstone.

Ona i sin Bear (14) udomili su četiri šteneta.