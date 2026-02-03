Obavijesti

Show

Komentari 0
Tiha plemenitost

Alicia Silverstone spasila kujicu i njezine štence od eutanazije

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
Alicia Silverstone spasila kujicu i njezine štence od eutanazije
3
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Dakle, imala je svoje bebe, baš na dan kad su je htjeli ubiti, što je pomalo ludo. Tako su slatki. A moj sin i ja bili smo u hrpi štenaca, rekla je glumica

Admiral

Glumica Alicia Silverstone, zvijezda filma 'Clueless', sredinom prosinca spasila je trogodišnju trudnu mješanku terijera, isprva nazvanu Kenya, a kasnije preimenovanu u Noel, od njezine tužne sudbine. Noel je prvo odvedena u ustanovu za kontrolu životinja u San Bernardinu u Kaliforniji. No ustanova je bila pretrpana, a Noel je imala zakazan termin za eutanaziju objavljen na Facebooku.

NIJE VOLJELA SLAVU Danas ju rijetki prepoznaju, no ova ljepotica je prije 30 godina bila najveće ime Hollywooda
Danas ju rijetki prepoznaju, no ova ljepotica je prije 30 godina bila najveće ime Hollywooda

Silverstone je to vidjela i nazvala predsjednika Centra za životinje 'Helen Woodward' Mikea Armsa i zatražila njegovu pomoć. Centar je otišao do San Bernardina kako bi spasili psa. U roku od nekoliko minuta nakon njihova dolaska Noel je okotila štence. Okotila ih je 14, od kojih su dva uginula.

- Dakle, imala je svoje bebe, baš na dan kad su je htjeli ubiti, što je pomalo ludo. Tako su slatki. A moj sin i ja bili smo u hrpi štenaca - rekla je Silverstone.

Ona i sin Bear (14) udomili su četiri šteneta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ella Dvornik: Opet idem u Istru tjedan dana živjeti s bivšim
OTKRILA DETALJE

Ella Dvornik: Opet idem u Istru tjedan dana živjeti s bivšim

Influencerica je već ranije objasnila da ima podijeljeno skrbništvo s bivšim suprugom, a prema privremenoj sudskoj odluci njihove kćeri trenutačno žive s ocem u obiteljskoj kući u Istri
Srpski mediji: Bačena je bomba na kuću Zdravka Čolića...
DRAMA U BEOGRADU

Srpski mediji: Bačena je bomba na kuću Zdravka Čolića...

Izvori bliski istrazi navode da pjevač vjerojatno nije bio u kući u trenutku eksplozije, ali još uvijek nema službene potvrde o kretanju obitelji, piše Telegraf
Znate li što povezuje Šuput i Thompsona? Za ovo rijetki znaju
TKO BI REKAO...

Znate li što povezuje Šuput i Thompsona? Za ovo rijetki znaju

Javnosti je manje poznato kako je jednu pjesmu pjevačice Maje Šuput uglazbio Marko Perković Thompson

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026