DONOSE SAVJETE IZ PRVE RUKE

Alina i Marija vraćaju se u 'Život na vagi'! 'Prepoznajem se među ovogodišnjim kandidatima...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: RTL

Treneri su za kandidate pripremili izazov kojim će testirati njihovu ravnotežu, a pobjednički tim dobit će vrijednu nagradu - uživanje u bazenu i razgovor s posebnim gošćama

Vruć dan u 'Životu na vagi' donosi i prvi mali izazov devete sezone! Kandidati nagađaju što ih čeka - Mare primjećuje neobično okupljanje oko bazena dok Kate veselo poručuje: 'Napokon ćemo zaplivati!' No Ema priznaje da se boji vode, a Kate je bodri: 'Tako je rekla da se boji zatvorenog prostora pa je kopala tunel tako da će i ovo svladati.'

Treneri su za kandidate pripremili izazov kojim će testirati njihovu ravnotežu, a pravila su jasna: tko prvi padne gubi bod za svoj tim. Ako netko izdrži pet minuta, tek tada dolazi teži dio - ravnoteža na jednoj nozi! Zbog ozljede, Ante ovaj put neće moći sudjelovati. 

Foto: RTL

Pobjednički tim dobit će uistinu vrijednu nagradu - uživanje u bazenu i razgovor s posebnim gošćama, prošlogodišnjom pobjednicom Alinom i njezinom cimericom Marijom. One će kandidatima prenijeti svoja iskustva i dati im savjete iz prve ruke.

- Svakako prepoznajem sebe među njima - priznaje Marija dok Domagoj ističe: 'Stvarno mislim da nam nema tko bolje savjete dati i ukazati nam na neke sitne greške koje još uvijek radimo od njih dvije.'

Foto: RTL

Tko će pokazati veću izdržljivost i koncentraciju - pogledajte u večerašnjoj epizodi 'Života na vagi' u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Foto: RTL

