Snežanu rasplakalo iznenađenje u 'Životu na vagi': Prihvatili su me bez obzira na orijentaciju...

Rođendani znaju biti emotivni, ali onaj koji je proslavila Snežana, zaštitarka iz Zagreba i kandidatkinja 'Života na vagi', ostat će joj urezan zauvijek. Kandidati su joj priredili iznenađenje koje ju je rasplakalo i potpuno promijenilo pogled na rođendane. Zajedno su joj zapjevali, iznenadili je tortom i kupili posebnu ogrlicu kao znak pažnje. Upravo taj trenutak s darom bio je okidač za suze radosnice.

- Jedna riječ hvala bi bila premalo za ovo. Rasplakali ste me... 46 godina nisam pustila nijednu suzu za rođendan - rekla je Snežana.

Najviše ju je dirnulo to što su joj se svi obratili iskreno i s punim prihvaćanjem, neovisno o njezinoj orijentaciji.

- Imala sam jednu obitelj koja me razočarala, drugu jako volim, i sad imam treću. Hvala vam što ste me prihvatili potpuno normalno i ravnopravno, bez obzira na moju orijentaciju - priznala je kandidatkinja.

Foto: RTL

Iza Snežane je teško djetinjstvo i obitelj koju je, kako kaže, morala prekrižiti, ali posljednje tri godine donijele su joj potpuno novi život. Upoznala je suprugu u svibnju 2022., a već u studenom iste godine zajedno su stale pred matičara na Markovu trgu. Danas žive s njezinim sinom.

- Naš zajednički život izgleda fenomenalno, iako sam se na početku bojala kako bi tu moglo doći do nekih predrasuda. Međutim, mi smo to jako brzo riješili. Nisam nikada bila ovoliko odvojena od svoje supruge i znam da mi je moralna podrška i ovo će nam biti veliki izazov - ispričala je za RTL.

Foto: RTL

Snežana ne skriva da ju je nekad boljelo kad bi čula uvrede zbog kilograma, ali danas kaže: 'Kad posložiš kockice u glavi, svjestan si svog izgleda i ništa te više ne može povrijediti.' Ljuta je što se dovela u sadašnju situaciju, ali još odlučnija da se promijeni. U show je ušla sa 133,4 kilograma, a cilj joj je spustiti se najprije ispod sto, a zatim do idealnih 75. Glavna joj je motivacija zdravlje, ali i povratak sportovima koje voli, kuglanju i bacanju koplja.

Foto: RTL